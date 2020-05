Noodkreet van cultuurwereld: 'We hebben geen vooruitzicht op herstel'

Van Adamo tot Angèle en van Anne Teresa De Keersmaeker tot de broers Dardenne, driehonderd kunstenaars en cultuurwerkers trekken in een brief aan premier Wilmès aan de alarmbel. 'We hebben geen vooruitzicht op herstel.'

Mevrouw de Premier,

Dames en heren vertegenwoordigers van de regering,

In deze tijden van versoepeling van de lockdown en ondanks de talrijke alarmkreten die we al tot de regering hebben gericht, heeft de culturele sector momenteel geen enkel concreet vooruitzicht op herstel.

De duizenden werkers die in België van deze sector leven en waarvan wij deel uitmaken, hebben al bijna 60 dagen geen enkele duidelijkheid over de voorwaarden en de datum van de hervatting van hun professionele activiteit. Al bijna twee maanden lang zijn die werkende mannen en vrouwen hun jobs, voorziene projecten en inkomensbronnen kwijtgespeeld, in de meeste gevallen zonder de minste financiële compensatie, en de Commissie Sociale Zaken vindt het nog steeds niet dringend om daar iets aan te doen.

Wat gaat u doen voor de duizenden werknemers die hun brood verdienen met cultuur en die geen enkele andere keuze hebben dan thuis te zitten wachten tot het doek valt? Wat gaat u doen voor de miljoenen toeschouwers, luisteraars en lezers die nu al vrezen – en wie weet voor hoe lang – dat ze het zonder de culturele producties en evenementen, die hun dagelijks leven kleur geven, moeten doen?

Wij maken, schrijven, vertolken, produceren en verspreiden werken die miljoenen burgers hebben geholpen om de lockdown door te komen. Gezien de huidige context van onzekerheid en eenzaamheid, is dat een bijdrage die een verschil maakt.

Opgelapte schema’s

Onze sector had al te lijden onder een structurele bestaansonzekerheid, die we voortdurend aan de kaak stellen. We beoefenen ons vak binnen een systeem dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten, bijbaantjes, zelfredzaamheid en onbetaald werk in elkaar puzzelt. De enige reden waarom films, shows, concerten, tentoonstellingen en culturele evenementen blijven voortbestaan, is dat wij de sector al jaren lang uit alle macht in leven houden.

De collectieve beproeving die we in deze gezondheidscrisis doormaken, heeft benadrukt in welke mate de levensomstandigheden van mensen, hun gezondheid en hun lichamelijk en psychologisch welzijn geen tweederangs kwesties mochten zijn. Als er van de volledige natie gevraagd wordt inspanningen te doen, is dat niet om schema’s op te lappen die vandaag niet meer werken, maar om een samenleving met een meer menselijke economie tot stand te brengen. Cultuur moet daarin haar plaats hebben.

Deze gezondheidscrisis treft ons dubbel zo hard omdat de fysieke nabijheid van mensen noodzakelijk is voor onze productie- en distributiemethoden en dat telewerken technisch onmogelijk is. Het is waarschijnlijk dat een groot deel van onze activiteiten niet normaal, op een doorlopende en rendabele manier, kan worden hervat voordat er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking.

Daarom vragen we u de werkelijkheid waarmee onze sector onlosmakelijk verbonden is onder ogen te zien en uw verantwoordelijkheid te nemen met beslissingen op lange termijn. Om het voortbestaan van de culturele sector te verzekeren dient u een uitzonderingstoestand af te roepen vóór het begin van de zomer, die voortduurt tot wij onze normale activiteiten kunnen hervatten.

Cultuur open houden

Wij willen buitengewone maatregelen die een inkomen garanderen voor iedereen die kan aantonen regelmatig artistieke activiteiten te verrichten, voor de volledige duur waarin de crisis van invloed is en totdat we onze normale activiteiten kunnen hervatten.

Wij willen een onvoorwaardelijke verlenging van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor degenen onder ons die daar recht op hebben in het kader van hun kunstenaarsstatuut, en dit tot ten minste een jaar na de officiële heropening van de culturele instellingen. Wij willen dat de jongste artiesten, die op het punt stonden het recht op werkloosheidsuitkeringen te verwerven, dat kunnen doen door hun door overmacht geannuleerde contracten mee te laten tellen.

Wij vragen een duidelijke analyse van de situatie van alle culturele locaties (theaters, bioscopen, concertzalen, tentoonstellingsruimtes ...) en passende financiële steun opdat zij gedurende de duur van deze crisis ‘met verlies’ verder kunnen blijven bestaan, totdat ze hun normale activiteiten kunnen hervatten. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de toegang tot cultuur te behouden, met respect voor de veiligheidsvoorschriften en voor ieders gezondheid.

Het is tijd om de situatie onder ogen te zien en de artiesten en hun medewerkers in dit land een statuut voor te stellen dat hun vaardigheden waard is, evenals de nodige sociale bescherming om deze crisis te kunnen overleven. Daarzonder zullen de bijzondere bevoegdheden van deze regering hebben bijgedragen aan het in de steek laten van een deel van haar burgers en het bevorderen van een gevaarlijk maatschappelijk model waarin kunst –nochtans een waarborg voor democratie – niet langer haar plaats heeft.

Is dat waar deze regering verantwoordelijk voor wil zijn?

Dit zijn de driehonderd ondertekenaars

4Hoog (kindertheater), Salvatore Adamo (zanger), Myriem Akheddiou (toneelspeelster), Selma Alaoui (toneelspeelster, toneelregisseuse), Hichame Alaouie (hoofdoperator), Pablo Andres (acteur), Angèle (zangeres - songwriter), Piet Arfeuille (regisseur en artistiek directeur Theater Malpertuis), Arno (zanger), Kristin Arras (actrice), Lubna Azabal (actrice), Veerle Baetens (toneelspeelster), Baloji (muzikant, filmregisseur), Pierre Bartholomé (componist en orkestleider), Nabil Ben Yadir (filmregisseur), Marta Bergman (filmregisseuse), Karine Birgé (compagnie les Karyatides), Yoann Blanc (acteur), Stéphanie Blanchoud (toneelspeelster), Sandrine Blancke (actrice), Françoise Bloch (toneelregisseur), Claire Bodson (actrice), Philippe Boesmans (componist), Patrick Bonté (toneelregisseur, directeur van De Brigittines), Nicolas Boucart (filmregisseur), Marc Bouchkov (violonist), Olivier Boudon (toneelregisseur), Niels Boutsen (muzikant), Annie Bozzini (Algemeen Directrice van Charleroi Danse), Aya Braem (manager), Nathan Braude (violonist), Jacques-Henri Bronckart (producent), Natali Broods (actrice), Audrey Brooking (producent), Peter Brosens (filmregisseur), Sophie Bruneau (filmregisseuse), Caballero (kunstenaar), Salvatore Calcagno (toneelregisseur), CAMPO (Gent kunstencentrum), Xavier Canonne (directeur van het Musée de la Photographie), Laurent Capelluto (acteur), Guy Cassiers (toneelregisseur, directeur van Toneelhuis Gen), Hélène Cattet (filmregisseuse), Jessica Champeaux (filmregisseuse), Jacques Charlier (schilder, beeldend kunstenaar), Boris Charmatz (danser en choreograaf bij Charleroi danse), Sidi Larbi Cherkaoui (choreograaf), Gerard-Jan Claes (filmregisseur), Harry Cleven (filmregisseur), Anne Coesens (actrice), Eve Commenge (producente), Stijn Coninx (filmmaker), Guy Coolen (directeur Muziektheater Transparant), Patrick Corillon (beeldend kunstenaar), Jean-Luc Couchard (toneelspeler), Antoine Cuypers (filmregisseur), Odile d’Oultremont (scenarioschrijver), Daan (muzikant), Manu Dacosse (hoofdoperator), François Damiens (acteur), Jean-Pierre Dardenne (filmregisseur), Luc Dardenne (filmregisseur), Kevin Dardenne (castingdirecteur), Mercedes Dassy (danser, choreograaf), Eurudike de Beul (zangeres), Peter de Caluwe (Algemeen directeur - intendant van de Koninklijke Muntschouwburg), Cécile de France (actrice), Lien De Greef (zangeres), Stéphane De Groodt (komediant), Anne Teresa De Keersmaeker (choreograaf), Jolente De Keersmaeker (tg STAN), Dirk De Lathauwer (directeur fABULEUS Leuven), Michèle Anne De Mey (choreograaf), Martine De Michele (toneelregisseuse), Josse De Pauw (regisseur, acteur), de Roovers (theatercollectief), Damiaan De Schrijver (tg STAN), Olga de Soto (choreograaf), Koen De Sutter (acteur), Titus De Voogdt (acteur), Nina de Vroome (filmregisseur), Lucie Debay (actrice), Reinhilde Decleir (Tutti Fratelli), Lien Degreef (Lady Lynn), Céline Delbecq (schrijfster), Marie Delhaye (compagnie les Karyatides), Savina Dellicour (filmregisseuse), Emilie Dequenne (actrice), Guy Dermul (acteur, toneelregisseur), Dominique Deruddere (filmmaker), Benoît Dervaux (hoofdoperator), Ruben Desiere (filmregisseur), Jean-Paul Dessy (muzikant, directeur van het Ensemble Musiques Nouvelles), Stijn Devillé (directeur het Nieuwstedelijk), Bas Devos (filmregisseur), Pierre Dherte (toneelspeler, voorzitter van de Union des artistes), Lukas Dhont (regisseur), Marc Didden (filmregisseur), Adeline Dieudonné (schrijfster), Bert Dockx (muzikant Dans Dans, Flying Horseman, Ottla), Géraldine Doignon (filmregisseuse), Matthieu Donck (filmregisseur), Jasmina Douieb (toneelregisseuse), Marie-Hélène Dozo (beeldmontage), Fabrice Du Welz (filmregisseur), Isabelle Dumont (actrice), Sicaire Durieux (Chaliwaté theatergroep), Frédéric Dussenne (toneelregisseur), Adil El Arbi (filmregisseur), Roméo Elvis (zanger), Vincent Engel (schrijver), Etcetera (de redactie van Etcetera), Brecht Evens (cartoonist), Jean-Luc Fafchamps (pianist en componist), Bilall Fallah (filmregisseur), Sylvie Farr (manager), Aurore Fattier (toneelregisseuse), Lydia Flem (schrijfster), Frédéric Fonteyne (filmregisseur), Bruno Forzani (filmregisseur), Déborah François (actrice), Tristan Galand (hoofdoperator), Thomas Gauder (filmmaker), Marie Gillain (actrice), Delphine Girard (filmregisseuse), Glauque (muzikanten), Janine Godinas (actrice), Michaël Goldberg (producent), Kenan Gorgun (schrijver, scenarioschrijver, filmregisseur), Olivier Gourmet (acteur), Waas Gramser (actrice, theatermaakster, auteur), Zeno Graton (filmregisseur), Jérôme Guiot (filmregisseur), Guillermo Guiz (komediant), Luc Gulinck (jurist), Dany Habran (filmregisseur), Jan Hammenecker (acteur), Veence Hanao (muzikant), Marion Hänsel (filmregisseuse), Jean-Francois Hensgens (hoofdoperator, filmregisseur), Christophe Hermans (filmregisseur), Sandrine Heyraud (Chaliwaté theatergroep), Steve Houben (muzikant), Grégory Houben (muzikant), Matthew Irons (zangeres - songwriter), Isha (zanger), Yossif Ivanov (violonist), Véronique Jadin (filmregisseuse), Julien Jaillot (regisseur assistant), Jali (muzicant), JeanJass (zanger), Philippe Jeusette (acteur), Juicy (muzikantes), Helène Karenzo (regie-assistent), Sophie Karthäuser (sopraan), Tom Keestens (componist), Victor Ketelslegers/Polster (danser), Kloppend Hert (theatercollectief), L'Or du Commun (zangers), Joachim Lafosse (filmregisseur), Caroline Lamarche (schrijfster), David Lambert (filmregisseur), Marco Lamensch (filmregisseur en medeoprichter van het documentaireprogramma "Strip-Tease"), Fabrice Lamproye (Directeur en programmaverantwoordelijke van festival Les Ardentes), Rachel Lang (filmregisseuse), Bouli Lanners (filmregisseur, acteur), Vincent Lanoo (filmregisseur), Mylène Lauzon (Directrice van La Bellone), Le Motel (muzikant), Claude Ledoux (componist), Jorge Leon (filmregisseur), Myriam Leroy (auteure), Valène Leroy (beeldmontage), Vania Leturcq (filmregisseuse), Nico Leunen (beeldmontage), Colin Lévêque (hoofdoperator), Johan Leysen (acteur), Julien Libeer (pianist), Stefan Liberski (filmregisseur), Agnès Limbos (kunstenares en artistiek directrice van Cie Gare Centrale), Lucinda Ra (theatercollectief), Stéphane Malandrin (filmregisseur), Guillaume Malandrin (producent, filmregisseur), Alain Marcoen (hoofdoperator), Benoît Mariage (filmregisseur), Freek Mariën (toneelschrijver, toneelregisseur het Kwartier), Herman Mariën (Voorzitter Muziektheater De Kolonie), Jan Martens (choreograaf), Olivier Masset-Depasse (filmregisseur), Ursula Meier (filmregisseuse), Max Meli (manager), Olivier Meys (filmregisseur), Thierry Michel (filmregisseur), Laurent Micheli (filmregisseur), Tim Mielants (filmregisseur), Cathy Min-Jung (toneelspeelster, toneelregisseuse), Florence Minder (toneelspeelster, schrijfster en toneelregisseuse), Hendrik Moonen (filmregisseur), Yolande Moreau (actrice, filmregisseuse), Henri Morelle (geluidstechnicus), Mathieu Mortelmans (filmregisseur), Nicole Mossoux (danser, choreograaf), Fabrice Murgia (toneelregisseur, directeur Nationaal Theater), Needcompany (theatergroep), Florian Noack (pianist), Delphine Noels (filmmaker), Michèle Noiret (choreograaf), Frédéric Noirhomme (hoofdoperator), Stéphane Olivier (acteur, toneelregisseur), Olympique Dramatique (spelerscollectief), Ontroerend Goed (theaterperformancegroep), Wim Oris (Tartaren Compagnie), Javier Packer y Comyn (Directeur van het CBA - Centre de l'Audiovisuel à Bruxelles), Ayelen Parolin (choreograaf), Anne Paulicevich (scenarioschrijfster, actrice), Peeping Tom (dans- en theatergezelschap), Joachim Philippe (hoofdoperator), An Pierlé (zangeres), François Pirot (filmregisseur), Christine Plenus (fotograaf), Marie-Françoise Plissart (fotograaf), Paul Poelmans (muzikant), Valérianne Poidevin (filmregisseuse), Isabelle Pousseur (toneelregisseuse directrice van Océan Nord), Patrick Quinet (producent), Inès Rabadan (filmregisseuse), Serge Rangoni (directeur van het Théâtre de Liège), Raoul Collectif (theatercollectief), Milo Rau (toneelregisseur, directeur NT Gent), Philippe Raxhon (schrijver), Natacha Regnier (toneelspeelster), Jéremie Renier (acteur), Yannick Renier (acteur), Salomé Richard (toneelspeelster, filmregisseuse), Achille Ridolfi (acteur), Olivia Rochette (filmregisseur), Benoit Roland (producent et directeur van Atelier 210), Fabrizio Rongione (acteur), Dominique Roodthooft (toneelregisseuse, directrice van Corridor), Valéry Rosier (filmregisseur), Joseph Rouschop (producent), Armel Roussel (toneelregisseur), Catherine Salée (toneelspeelster), Cécile Scheen (sopraan), Claude Schmitz (toneelregisseur, filmregisseur), François Schuiten (tekenaar), Sophie Sénécaut (toneelspeelster), Guillaume Senez (filmregisseur), Christophe Sermet (toneelregisseur), Frederik Sioen (zanger-songwriter), Philippe Sireuil (toneelregisseur, directeur van Théâtre des Martyrs), Frédéric Sojcher (filmregisseur, schrijver), Sylvie Somen (directrice van Théatre Varia), Bo Spaenc (artistiek leider van Muziektheater De Kolonie), Stephan Streker (filmregisseur), Teona Strugar Mitevska (filmregisseur), Coline Struyf (toneelregisseuse), Virginie Surdej (hoofdoperatrice), Anne Sylvain (actrice), Julie Tenret (toneelspeelster en toneelregisseuse), Fabrizio Terranova (filmregisseur), Theater FroeFroe (kindertheater), Camille Thomas (celliste), Willy Thomas (acteur), Mike Toch (muziekuitgever), Bruno Tracq (filmregisseur), Fatou Traoré (choreograaf), Fien Troch (filmregisseuse), Vera Tussing (choreograaf), Thomas Van Cottom (artist), Clara Van den Broek (actrice), Ann Van den Broek (choreograaf), Jaco Van Dormael (filmregisseur), Juliette Van Dormael (hoofdoperatrice), Colin Van Eeckhout (zanger Amenra), Amélie van Elmbt (filmregisseuse), Felix Van Groeningen (filmregisseur), Bart Van Langendonck (producent), Reinhoud Van Mechelen (Tenor en Artistiek Directeur van Ensemble a nocte temporis), Frank Van Passel (filmmaker), Bart Van Reyn (muziekdirecteur van het Vlaams Radiokoor), Anne-Cécile Vandalem (schrijfster, toneelregisseuse, toneelspeelster), Peter Vandenbempt (Collectief Tristero), Sarah Vanhee (artist, performer, author), Louise Vanneste (choreograaf), Cédric Vantroyen (Directeur van de Kings of Comedy Club), Brice VDH (filmregisseur), Jos Verbist (acteur), Frank Vercruyssen (tg STAN), Benjamin Verdonck (artist), Hannes Verhoustraete (filmregisseur), Laura Wandel (filmregisseuse), Daniel Weissmann (directeur van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik), Astrid Whettnall (toneelspeelster), Antoine Wielemans (muzikant, Girls in Hawaii), Martine Wijckaert (schrijfster, toneelregisseuse), Jessica Woodworth (filmregisseuse), Arieh Worthalter (acteur), YellowStraps (muzikanten), Jonathan Zaccaï (acteur)