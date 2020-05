Van Ranst deelt filmpje: zo snel verspreiden virusdeeltjes zich aan tafel

Vanaf nu mogen we thuis opnieuw vier mensen uitnodigen. Ook om te komen eten. Maar voor u aan tafel gaat, bekijkt u best dit filmpje om te beseffen hoe snel een virus zich kan verspreiden. ‘Daarom hechten virologen zoveel belang aan handen wassen’, zegt viroloog Marc Van Ranst, die de beelden zelf deelde op Twitter.

In Japan zetten enkele wetenschappers een klein experiment op om aan te tonen hoe belangrijk handhygiëne is als mensen een maaltijd delen. Tien mensen werden uitgenodigd aan een buffet. Een van hen werd aangeduid als ‘besmet’ en kreeg een speciaal soort verf op de handen gespoten dat virusdeeltjes moest voorstellen. Bij gewoon dag- of kunstlicht kon je die verf niet zien.

Er werd gepraat, gelachen en vooral gegeten. Iedereen schepte ook zijn eigen eten op. Na een half uur ging het buffet dicht en het licht uit. In de plaats werd een ultravioletlicht aangestoken. Daarbij bleek dat de verfdeeltjes zich overal verspreid hadden: op bestek, borden, kledij en bij sommigen zelfs op het gezicht van de genodigden.

Waarom hechten virologen zoveel belang aan handen wassen?

Wel, daarom: https://t.co/kvujJlp00o — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 10, 2020

Professor infectieziekten Hiroyuki Kunishima van de St. Marianna University School of Medicine hoopt dat het filmpje mensen bewust maakt van de gevaren. Ook viroloog Marc Van Ranst wijst nog eens op het belang van handhygiëne.