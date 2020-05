Personeel Brussels Airlines vreest dat er morgen ontslagen vallen

De spanning is te snijden bij het personeel van Brussels Airlines, nu het bedrijf morgen een bijzondere ondernemingsraad heeft aangekondigd. De vakbonden verwachten ontslagen.

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines vindt dinsdagochtend een bijzondere ondernemingsraad plaats. ‘De directie zal er haar plan voor de toekomst voorstellen’, bevestigt de woordvoerster van Brussels Airlines, Kim Daenen, aan persagentschap Belga. Na afloop komt er een persmededeling.

De vakbonden vrezen dat er ontslagen zullen worden aangekondigd. De luchtvaartmaatschappij was al langer bezig met een herstructurering, maar de coronacrisis en haar zware impact op de luchtvaart hebben die plannen grondig dooreengeschud. Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines, onderhandelt momenteel met de Belgische overheid over een steunpakket van 290 miljoen euro. Daar is voorlopig nog geen akkoord uit de bus gekomen, ‘hoewel er vorderingen zijn gemaakt’, aldus een betrokkene. Maar het is nu al duidelijk dat Brussels Airlines zal moeten afslanken.

Luchtvaart in het slop

Lufthansa zei eerder al dat de vorig jaar aangekondigde herstructurering bij Brussels Airlines, om de rendabiliteit tegen 2022 te verhogen, sowieso zal worden ‘geïntensifieerd’ – ook als er een redding komt. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de vraag naar vliegtickets nog lang in het slop zal zitten en pas binnen drie jaar weer op het niveau van voor de crisis zit.

Enkele weken geleden zei Etienne Davignon, toen nog covoorzitter van Brussels Airlines, in een interview met La Libre Belgique dat Brussels Airlines met 25 à 30 procent zou moeten krimpen. Hoeveel van de ruim 4.000 banen op de tocht staan, is niet duidelijk. ‘Wij hebben nooit iets officieel gehoord’, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond. ‘Alles wat we opvangen, waait in de wandelgangen.’

Ook bij de christelijke vakbond verwachten ze geen goed nieuws. Men vreest ‘niet meer of minder dan een herstructureringsplan met de aankondiging van ontslagen en looninlevering voor zij die blijven’, zegt vakbondsafgevaardigde Didier Lebbe (CNE) aan Belga. Hij heeft ook vragen bij het tijdstip van de vergadering. ‘Waarom een bijzondere ondernemingsraad organiseren als er nog geen akkoord is tussen de Belgische staat en Lufthansa?’

Frustratie bij personeel

Volgens de vakbonden bestaat er heel wat frustratie bij het personeel over het feit dat de onderhandelingen al zo lang aanslepen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. België eist garanties voor de 290 miljoen euro steun, maar Lufthansa behoedt zich voor al te veel bemoeienis. Bovendien onderhandelt Lufthansa momenteel zelf nog met Duitse overheid over een reddingspakket van 9 miljard euro.