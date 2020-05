EK hockey vindt in 2021 ruim twee maanden vroeger plaats dan gepland: Lions en Panthers kennen tegenstanders

De Europese kampioenschappen hockey van 2021 gaan ruim twee maanden vroeger dan voorzien door, van 4 tot en met 13 juni. De locatie blijft het Wagener Stadion in het Nederlandse Amstelveen. Dat heeft de Europese Hockeyfederatie (EHF) in overleg met de Internationale Hockeyfederatie (FIH) en de Nederlandse Hockeybond (KNHB) beslist. Intussen weten de Red Lions en de Red Panthers ook tegen welke teams ze het opnemen in de groepsfase.

Oorspronkelijk was gepland dat de Belgische mannenhockeyploeg van 20 tot en met 29 augustus zijn titel zou verdedigen. Maar aangezien de Olympische Spelen van Tokio vanwege de coronacrisis met een jaar werden uitgesteld en in 2021 van 23 juli tot en met 8 augustus zullen plaatsvinden, moesten de EHF en de KNHB op zoek gaan naar nieuwe data.

“Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft de EHF al haar beslissingen genomen op basis van de actuele ontwikkelingen”, stelt EHF-voorzitster Marijke Fleuren. “De Europese kampioenschappen zijn een kwalificatiemoment voor de FIH World Cups in 2022. Die organiseren kort na de Olympische Spelen was daarom voor ons geen optie. Je kunt atleten niet vragen in één maand twee keer te pieken. Daarnaast hebben we gekeken naar de impact van de verplaatsing op het organiserende land, de deelnemende teams, fans en andere stakeholders. Zo hebben we uiteindelijk de beste beslissing kunnen nemen binnen de huidige omstandigheden.”

Foto: BELGA

De Red Lions, nummer één van de wereld, zijn op het EK ingedeeld in groep A. Daarin zijn verder Engeland (FIH-7), Europees vicekampioen Spanje (FIH-9) en Rusland (FIH-22) ondergebracht. In poule B treft gastland Nederland (FIH-3) Duitsland (FIH-6), Frankrijk (FIH-12) en Wales (FIH-18).

Bij de vrouwen nemen de Red Panthers (FIH-11), zesde op het vorige EK, het in groep B op tegen Duitsland (FIH-4), Engeland (FIH-5) en Italië (FIH-17). Titelhouder Nederland (FIH-1) speelt in poule A tegen Spanje (FIH-7), Ierland (FIH-8) en Schotland (FIH-22).

Gezien de coronacrisis is het nog niet zeker dat de Europese kampioenschappen in 2021 onder normale omstandigheden kunnen doorgaan. Daarom start de organisatie nog niet met de ticketverkoop.