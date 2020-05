Kustburgemeesters hakken knoop door en volgen dan toch Veiligheidsraad

Bij nader order zijn tweeverblijvers nog niet welkom aan de Noordzee. Onder druk van heel wat actoren, plooien de verschillende kustburgemeesters zich toch naar de wensen van de Veiligheidsraad.

Een gefaseerde heropstart van het kusttoerisme waarbij tweede verblijvers deze maand nog niet over de dijk kunnen slenteren. De kustburgemeesters volgen dan toch de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Die beslissing kwam uit overleg dat verschillende actoren vandaag hadden en wordt bevestigd door West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

De afgelopen weken was er veel onduidelijkheid of de burgemeesters de richtlijn zouden volgen om burgers met een tweede verblijf nog even uit de verschillende badsteden zouden weren.Onder andere Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter voor Open VLD en burgemeester van Oostende, was tegen de beslissing van de Veiligheidsraad om de kust nog niet open te stellen voor mensen met een huisje aan zee. Volgens Tommelein is het niet haalbaar om gemeenten uit te kammen op zoek naar tweedeverblijvers.

Extra politie

Nu volgen de burgemeester onder druk van de gouverneur van West-Vlaanderen toch de richtlijn. 'Wij zullen de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad wel degelijk volgen, alleen vragen we om mensen in fasen toe te laten aan de kust en niet allemaal tegelijk', zegt Decaluwé. Het overleg met de kustburgemeesters resulteerde uiteindelijk in een vuistdik document van 50 pagina's.

Daarin staat onder meer de inzet van 140 extra politiemensen per dag. De steden en gemeenten zullen ook een eigen strandplan maken. Volgens de gefaseerde opstart zullen binnenkort wel weer mensen met een tweedeverblijvers welkom zijn. Wanneer dat precies is, is niet duidelijk. De Veiligheidraad stipuleerde in eerste instantie 8 juni maar die datum viel niet expliciet bij de bekendmaking van de beslissing. De burgemeesters laten weten de komende weken en maanden nadrukkelijk de richtlijnen van de Veiligheidsraad te volgen. In een latere fase zullen ook dagjestoeristen weer naar de kust kunnen komen. Ook daar is nog geen duidelijke datum voor afgesproken.