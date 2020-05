Van kwaad naar erger voor FNG: toezichthouder voert onderzoek naar boekhouding

De beurswaakhond voert een onderzoek naar de boekhouding van de modegroep FNG. De toezichthouder heeft een bijzondere interesse voor het jaar 2018.

De toezichthouder FSMA voert duidelijk de druk op de modegroep FNG op. De beurswaakhond wil tekst en uitleg over een aantal transacties in 2018. In dat boekjaar probeerde FNG via een kapitaalverhoging om van de Brusselse aandelenmarkt Euronext Brussel zijn hoofdmarkt te maken. Eerder was het al in Amsterdam genoteerd.

In dat jaar maakte de commissaris-revisor van FNG ook al opmerkingen over voorraadtransacties en de impact ervan op de winst. De revisor heeft zijn werkzaamheden voor het boekjaar 2019 nog niet kunnen finaliseren. De aandeelhoudersvergadering is uitgesteld, het jaarverslag is nog niet af.

De zaak leidde er ook toe dat frontman Dieter Penninckx, die tevens met gezondheidsproblemen kampt, moest opstappen bij FNG. FNG kondigde ook aan dat het de rente op twee obligatieleningen in juni niet zal betalen. De looptijd van één van de twee leningen wordt verlengd. Op 19 mei wordt daarover gestemd.

540 miljoen schulden

FNG, dat zwaar getroffen is door de economische impact van het coronavirus, heeft ook noodfinanciering nodig. Bankiers gaan na of er bij het bedrijf nog een rendabel zakenmodel is. De groep torst naar schatting 540 miljoen euro schulden mee, maar een deel daarvan zijn leasingschulden. Doordat het bedrijf nog altijd niet gecommuniceerd heeft over de tweede jaarhelft van 2019, is het voor beleggers blind varen. FNG belooft komende week met informatie te komen over hoe het de toekomst ziet.

FNG heeft een verleden van talrijke overnames in een sector die onder druk staat. Vermogensbeheerder Econopolis trok zich eerder al uit het kapitaal van de groep terug omdat het zich niet comfortabel voelde bij het bedrijfsmodel. Ook de Vlaamse captain of industry Urbain Vandeurzen trok zich toen terug uit het kapitaal.