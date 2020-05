Mark Ruffalo is lang niet de eerste acteur die een dubbelrol speelt als identieke tweeling, maar zijn prestatie in de nieuwe HBO-reeks I know this much is true is wel een van de meest memorabele. Geen klein bier, want zelfs met de beste special effects kan zoiets faliekant uitdraaien.

