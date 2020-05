Amper 19-jarige speler van Atalanta overlijdt drie dagen nadat hij onwel werd: “Een golden boy, een krijger”

Andrea Rinaldi, een 19-jarige middenvelder van Atalanta Bergamo, is maandag aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden. Dat meldt zijn club.

Rinaldi, een jeugdproduct van Atalanta en dit seizoen uitgeleend aan vierdeklasser Legnano, werd vrijdag onwel terwijl hij thuis aan het trainen was. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis van Varese. Oorzaak was een aneurysma (uitpuiling van een slagaderwand) in de hersenen.

Legnano omschreef de middenvelder een “golden boy, een voorbeeld in het leven en op het veld”. Voorzitter Giovanni Munafò reageerde emotioneel op de website van de club.

“Toen Andrea voor het eerst kwam trainen, kwam hij mij meteen groeten. Dat zal ik nooit vergeten. Hij was voor een voorbeeld voor iedereen, een geweldige kerel. Ik wil namens de club dan ook mijn diepste medeleven betuigen aan zijn familie. We zijn er zeker van dat Andrea, vanaf daarboven, de krijger zal zijn die hij altijd al was.”

Rinaldi speelde sinds z’n dertiende voor de jeugdteams van Atalanta. Hij won met de U17 de Italiaanse titel en supercup. “Je was altijd de laatste die zichzelf overgaf”, aldus La Dea. “Deze keer vocht je ook met heel je hart. Jouw glimlach zullen we ons voor altijd herinneren.”