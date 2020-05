Tomas Baum gaat Kazerne Dossin leiden

De raad van bestuur heeft een nieuwe directeur voor de Kazerne Dossin aangeduid: Tomas Baum (48). Hij volgt Christophe Busch op, die in november vervroegd opstapte.

Tomas Baum heeft een interessant cv: hij stond aan het roer van Internationaal Peace Information Service (IPIS) en van het Vlaams Vredesinstituut, hij was actief in de culturele sector bij ’t Werkhuys vzw (in Borgerhout) en als directeur van het Vlaams Architectuurinstituut.



De raad van bestuur die in hem de nieuwe directeur van de Kazerne zag, zegt dan ook: 'Tomas Baum heeft een ruime ervaring opgebouwd als leidinggevende van verschillende publieke missie-gedreven organisaties.'

Diane Verstraeten, voorzitter van de Raad van Bestuur, is enthousiast: 'Samen met zijn managementervaring zorgt deze expertise van Tomas Baum voor de gewenste complementariteit met adjunct-directeur en doctor in de geschiedenis Veerle Vanden Daelen. Zij leidde de hele personeelsploeg de voorbije maanden als directeur ad interim.'

Onvrede

Baum volgt Christophe Busch op. Hij ging begin november vervroegd weg omdat hij vond dat hij niet genoeg 'manoeuvreerruimte' kreeg om zijn job te kunnen uitoefenen. Sindsdien is het niet meer rustig geworden rond de kazerne die een dubbel doel heeft: de herinnering aan de Holocaust in ere houden en een hedendaagse reflectie bieden over fenomenen zoals uitsluiting en groepsgeweld.

In maart nam de helft van de wetenschappelijke raad van het memoriaal, museum en documentatiecentrum over de Holocaust en mensenrechten ontslag. Ze deden dat uit onvrede met de manier waarop het centrum geleid werd door het dagelijks bestuur. In een communiqué dat ze toen uitstuurden, schreven ze onder meer dat ‘de wetenschappelijke invulling van het luik mensenrechten niet meer noodzakelijk wordt gegarandeerd’.

Baum begint op 1 juni. Op die dag heropent ook het museum voor het grote publiek, na de sluiting wegens de corona-maatregelen.