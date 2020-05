Rihanna biedt fans de kans model te staan in lingeriecampagne

Rihanna zoekt 'gewone' modellen die haar lingerie willen showen, en voor een keer is de locatie geen obstakel.

De coronacrisis dwingt heel wat merken om wat creatiever om te gaan met campagnes. Omdat voor fotoshoots momenteel te veel mensen worden samengebracht in één ruimte, wordt Facetime steeds vaker gebruikt. Ook Rihanna deed het op die manier voor haar lingerielabel Savage x Fenty. Zij liet haar modellen zelf foto’s nemen (ze staat zelf overigens ook opnieuw model) en liet die vervolgens bewerken door collagekunstenaar Rafatoon.

Maar Rihanna wil de campagne uitbreiden en ook fans de kans geven om model te staan. Van nu tot juli kan iedereen via sociale media deelnemen aan de wedstrijd om zelf ook in de campagne opgenomen te worden met een foto in een setje van het lingerielabel. Een aantal foto's zullen gedeeld worden via het Instagram-account, enkele uitverkorenen zullen deze zomer via Facetime gefotografeerd worden voor een volgende campagne.