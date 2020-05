Iraanse raketoefening eist dodelijke slachtoffers

In de Golf van Oman zijn bij een raketoefening van de Iraanse marine negentien doden gevallen. Vijftien andere opvarenden raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde zondagavond net voor de kust van de Iraanse haven Jask. Een raket die vanaf het schip de Jamaran werd afgeschoten raakte niet het beoogde doelwit, maar trof de Konarak, een ander schip dat meevoer. Volgens berichten op sociale media zonk de Konarak daarop. De Iraanse marine maakt melding van negentien dodelijke slachtoffers en minstens vijftien gewonden.

Hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren, moet uit onderzoek nog blijken. Wellicht voer de Konarak te dicht bij het drijvende doelwit waardoor het zelf geraakt werd door een nieuw type raket. Het is opnieuw een smet op het blazoen van de Iraanse Revolutionaire Garde, het elitekorps van het nationale leger. In januari schoot de Revolutionaire Garde nog een Oekraïens passagierstoestel uit de lucht. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

Slechte reputatie

Op internationaal vlak kende de marine geen al te beste reputatie. Zo beweren de VS dat de Revolutionaire Garde de scheepvaart in de regio rond Iran belemmert voor internationaal vrachtverkeer. Zes Amerikaanse marineschepen zijn volgens de VS de afgelopen tijd lastig gevallen door patrouilleboten. De confrontaties zijn in strijd met internationale voorschriften.

Ook in de Perzische Golf kwam Iran vorig jaar in opspraak toen het een aantal buitenlandse olietankers enterde. Dat was een vergeldingsactie voor een Iraanse olietanker die nabij Gibraltar door de Britse marine aan de ketting werd gelegd omdat het schip de Europese sancties tegen het Syrische regime geschonden zou hebben.