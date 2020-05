Topoverleg over zomer aan de kust: dagjestoeristen zijn de klos, maar hoe gaan de burgemeesters dat regelen?

Gouverneur Carl Decaluwé en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) proberen alle kustburgemeesters tijdens een overleg vandaag op één lijn te krijgen over het komende zomerseizoen. Want weer of geen weer, er zal sowieso minder volk naar de kust kunnen komen, klinkt het. Maar hoe zien de kustgemeenten dat zelf? En wordt het een zomer zonder evenementen aan zee?