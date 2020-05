City Football Group bevestigt overname van Lommel SK

Het werd al door de club zelf aangekondigd, maar nu heeft ook de City Football Group officieel meegedeeld dat het de nieuwe eigenaar wordt van Lommel SK. Na Abu Dhabi, Manchester, New York en Melbourne krijgt het ambitieuze project dus ook voet aan grond in ons land.

Vorige week kreeg Lommel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een licentie voor 1A en 1B toegekend. De Limburgers treden daardoor volgend seizoen opnieuw aan in de Proximus League. Aansluitend bevestigde de club dat de onderhandelingen omtrent een overname door CFG lopende waren. Inmiddels zijn die afgerond.

Lommel SK is nu officieel in handen van de holding onder leiding van Ferran Soriano. Hij is de bezieler van een netwerk van clubs met als belangrijkste uithangbord de Engelse topper Manchester City.

‘Als onderdeel van CFG’s netwerk van clubs zal Lommel bijdragen tot en profiteren van het delen van kennis en ervaring binnen de groep’, stelt Lommel, dat op zoek was naar vers kapitaal nadat de Israëlische eigenaar Udi Shochatovich zich in het licht van de coronacrisis had teruggetrokken uit de club.

‘Wij zijn verheugd dat City Football Group ervoor gekozen heeft Lommel over te nemen en de toekomst van onze club veilig te stellen’, zegt Lommelvoorzitter Paul Kerkhofs, die ook in het nieuwe bestuur zal zetelen. ‘We zijn erg onder de indruk van hun filosofie, hun jarenlange ervaring en hun aanpak en kijken ernaar uit samen te werken om Lommel SK vooruit te helpen.’

Lommels burgemeester Bob Nijs is eveneens opgezet met de overname. ‘Lommel SK is een ongelofelijk belangrijk deel van onze gemeenschap. In City Football Group hebben wij een ambitieuze, stabiele en betrouwbare partner, die zich inzet voor de ontwikkeling van jonge spelers en de club zal helpen om te groeien en te slagen in de toekomst. Het is uitstekend nieuws voor de club en voor de stad Lommel.’

Langetermijnproject

Ferran Soriano, chief executive van CFG, verduidelijkte zijn keuze voor ons land. ‘België is een van de beste voetballanden van Europa, zoals blijkt uit het succes van de nationale ploeg en de ontwikkeling van spelers van wereldklasse, zoals Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. Deze investering maakt deel uit van de langetermijnstrategie om in de belangrijkste voetballanden aanwezig te zijn, mooi voetbal te brengen en talent te ontwikkelen.’

‘We werden aangetrokken door de cultuur van Lommel, de opleidingsfaciliteiten en het engagement voor de ontwikkeling van de jeugd’, gaat Soriano verder. ‘We kijken ernaar uit om van hun aanpak te leren en de club te helpen evolueren in de komende maanden en jaren.’

Naast Lommel zitten ook het Amerikaanse New York City FC, het Australische Melbourne FC, het Japanse Yokohama F. Marinos, het Uruguayaanse Montevideo City Torque, het Spaanse Girona FC, het Chinese Sichuan Jiuniu FC en het Indiase Mumbai City FC in de portefeuille van de City Football Group. De grootste aandeelhouder van de CFG is de Abu Dhabi United Group, het investeringsvehikel van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan.