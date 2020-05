Afvalsector: 'Mondmaskers en handschoenen bij restafval steken en niet op de grond gooien'

De afvalsector vraagt met klem om mondmaskers, plastic handschoenen en papieren zakdoekjes na gebruik altijd in het restafval te deponeren. Deze hygiënische wegwerpitems horen niet thuis bij het pmd-afval of papier en karton, en al helemaal niet op de openbare weg, zegt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Uit een enquête bij 75 lokale besturen en afvalintercommunales die in april gevoerd werd, bleek dat 40 procent van de respondenten aangaf dat ze meer coronagerelateerd afval zoals wegwerpzakdoekjes en plastic handschoenen in het zwerfvuil terugvonden. Met het openen van de winkels en een toename van het openbare leven verwachten de Vlaamse lokale besturen, de afvalintercommunales en OVAM een toename van hygiënische wegwerpitems

‘Steek dit hygiënisch afval in uw restafvalcontainer of -zak, of laat het achter in de vuilnisbak bij het verlaten van de winkel. Het afval wordt vervolgens in veilige omstandigheden verwerkt’, zegt OVAM in een persbericht. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ondersteunt de oproep.