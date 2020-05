Kunnen we in de toekomst meer windhozen verwachten?

Veel schade richtte de windhoos zondag in het noorden van de provincie Antwerpen niet aan. Wel leverde het natuurfenomeen indrukwekkende foto’s en filmpjes op. ‘Amerikaanse toestanden zullen we hier niet snel meemaken’, stelt weerman David Dehenauw gerust.

Zondagmiddag dook er een windhoos op in de provincie Antwerpen. De wervelwind zou de grond hebben geraakt in Loenhout, een deelgemeente van Wuustwezel. De gevolgen bleven beperkt.

Sommigen spreken van een tornado, wat misschien indrukwekkender klinkt, maar het is een synoniem voor windhoos. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) beschrijft een windhoos of een tornado als ‘een sterk roterende luchtkolom (een wervelwind) die verbonden is aan een stapelwolk en die in contact staat met het aardoppervlak. Vaak, maar zeker niet altijd, is er een trechterwolk zichtbaar. Dikwijls is er nabij de grond ook een stofwolk herkenbaar.’

De trechtervormige slurf bestaat net zoals een gewone wolk uit waterdruppeltjes. De levensduur van een windhoos bedraagt meestal niet meer dan enkele minuten, maar sommige exemplaren houden het wel meer dan een uur vol. In België komen windhozen zeker vijf tot tien per jaar door, zegt weerman David Dehenauw. ‘Dat vallen zelden doden bij.’

Amerikaanse toestanden

De windhoos van afgelopen weekend lijkt weinig schade te hebben aangericht. ‘Windhozen worden opgedeeld in niveaus, van 0 tot 5', legt Dehenauw uit. Die van zondag was zeker een 0. Ik heb ook geen bericht gekregen van schade.’ Net omdat windhozen dikwijls geen schade aanrichten in België of omdat er geen waarnemers zijn, gaan ze vaak onopgemerkt voorbij. ‘Die van zondag kon je mooi fotograferen, dat gebeurt zelden’, aldus de weerman.

‘Amerikaanse toestanden zullen wij hier in ieder geval niet snel meemaken. De meeste windhozen in België zitten tussen niveau 0 en 2. De zwaarste die in België plaatsvonden, waren er van niveau 3. In Vlaanderen was dat op 25 juni 1967, in Oostmalle, en in Wallonië op 20 september 1982, in Neufchâteau.’

‘Vliegende’ auto

Er vielen in beide gevallen geen doden, maar de ravage was wel enorm. In Neufchâteau waren een twaalftal huizen volledig verwoest. Een inwoonster zag haar auto zelfs rond een boom ‘vliegen’, schreef Le Soir. De ravage bij de tornado in Oostmalle was zo erg dat koning Boudewijn een bezoek bracht aan het getroffen dorp. Maar liefst 137 huizen waren ingestort.

Koning Boudewijn bezoekt Oostmalle in 1967. Foto: IF

Toen ging het over dorpen, en ook zondag passeerde de tornado alleen dorpen. Toch kan het fenomeen evengoed in steden voorkomen. ‘Steden zijn niet bij voorbaat uitgesloten van tornado’s. In Oklahoma City, in de Verenigde Staten, passeerde in 1999 bijvoorbeeld een erg krachtige tornado.’ Toen stierven er 36 mensen en zagen honderden mensen hun huis verwoest.

Frequentie blijft

Volgens Dehenauw zal de opwarming van de aarde niet meteen een invloed hebben op het aantal windhozen in België. Voorlopig mogen we blijven uitgaan van vijf à tien windhozen per jaar in ons land.