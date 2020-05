De dalende trend van het aantal besmettingen in ons land is voorlopig gestopt, maar dat komt volgens viroloog Steven Van Gucht door een nieuwe teststrategie. Er zijn 62 nieuwe doden te betreuren, maar daar blijven de cijfers wel dalen. Volg de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over het coronavirus.live.

