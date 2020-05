Contactonderzoek van start: wees alert voor fraudeurs

De federale politie waarschuwt voor criminelen die sms’jes verspreiden in naam van het contactcenter of mensen opbellen om hen gevoelige gegevens te ontfutselen.

Als een huisarts vaststelt dat een patiënt besmet is met corona, worden de gegevens doorgespeeld naar een contactopsporingscentrum. De contacttracer zal dus de naam, het telefoonnummer en de geboortedatum van de patiënt in kwestie wel al kennen. Dan belt iemand de patiënt op met een waslijst aan vragen. De belangrijkste: wie heeft de patiënt in de twee dagen voor er symptomen opdoken allemaal ontmoet? Op basis daarvan wordt een lijst opgesteld met mensen die allemaal worden opgebeld met de mededeling dat ze in contact zijn gekomen met een persoon die besmet is met het coronavirus.

Contactonderzoekers contacteren mensen enkel vanaf het nummer 02 214 19 19, of via een sms van het nummer 8811. Voor criminelen is het echter een koud kunstje om die nummers na te bootsen. Wees daarom altijd alert welke informatie u precies deelt, of wat de boodschap van de persoon aan de lijn is. Klik ook nooit op een link in een sms, dat is het werk van criminelen.

Ben je ziek of kwam je in contact met iemand die ziek is? Dan word je gecontacteerd door een medewerker van de overheid. ENKEL via het nummer 02 214 19 19 of via sms op 8811. Let op voor Phishing! Vertrouw geen andere nummers en klik niet op een link in sms’en. #samentegencorona pic.twitter.com/9v4kCqIxUA — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) May 10, 2020

Wat zeggen contactonderzoekers niet?

‘Echte onderzoekers zullen u nooit melden dat u besmet bent, want dat loopt via uw dokter’, zegt woordvoerster van de federale politie ­Sarah Frederickx. ‘Ze zullen ook nooit bankgegevens of een rijks­registernummer vragen, of proberen te weten te komen hoe uw dagindeling eruitziet.’

De vragen die contactonderzoekers wel stellen, zijn strikt afgebakend. Wie niet (recent) naar de dokter is geweest, zal ook nooit de vraag krijgen met wie hij allemaal contact heeft gehad. Als een contactonderzoeker u opbelt, zal die dus niet naar uw netwerk vragen, maar enkel meedelen dat u in contact kwam met een besmet persoon.

Vermoedt u dat u een fraudeur aan de lijn hebt? Hang dan onmiddellijk op, raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan.