Soullegende Betty Wright (66) overleden

De Amerikaanse soul- en R&B-zangeres Betty Wright is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar nichtje zondag bekendgemaakt op Twitter. Waaraan Wright is overleden, is niet bekendgemaakt.

Wright, geboren als Bessie Regina Norris, is vooral bekend van klassiekers als ‘Tonight Is the Night’ en ‘Where Is The Love’ uit 1974 en ‘No Pain, (No Gain)’ uit 1988. Ze begon haar zangcarrière met een optreden met de Echoes of Joy, de gospelgroep van haar familie in Miami.

Op 15-jarige leeftijd bracht ze haar eerste soloalbum ‘My First Time Around’ uit en had ze haar eerste Top 40-nummer, ‘Girls Can’t Do What the Guys Do’. Enkele jaren daarna verscheen haar grootste hit ‘Clean Up Woman’.

Eerste platenlabel door vrouw

Voor ‘Where is the Love’ sleepte ze in 1974 een Grammy Award in de wacht. Ook lanceerde ze in de jaren tachtig haar eigen onafhankelijke platenlabel. Het was de eerste keer dat een vrouwelijke artiest dat deed. De jongere generatie kent haar mogelijk uit de realityserie Making the Band waarin ze een van de zangcoaches was.

Twee dagen geleden riep zangeres Chaka Khan haar volgers nog op om voor Wright te bidden, daaruit was af te leiden dat er iets mis was met haar gezondheid.