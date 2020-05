Man doodgeschoten op straat in Rotterdam

In de Nederlandse stad Rotterdam is zondagavond op straat een man doodgeschoten. Ooggetuigen hoorden meerdere schoten en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto. Dat meldt de Nederlandse openbare omroep Nos.

Rond 21:55 werd zondag volgens de Nederlandse openbare omroep Nos een man doodgeschoten in Rotterdam-Noord. Ooggetuigen hebben meerdere schoten gehoord en twee donker gekleden mannen zien wegrijden in een auto.

Het slachtoffer, een 25-jarige Rotterdammer, raakte zwaargewond. Een woordvoerder van de politie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hulpdiensten nog geprobeerd hebben de man te redden. 'Dat mocht niet baten. Hij overleed op straat.'

Of het slachtoffer banden met het criminele milieu had, is nog niet duidelijk. Ook over de daders is nog niet veel geweten. De plaatselijke politie laat wel weten dat ze een eventueel verband zoeken meteen uitgebrande auto die op een industrieterein gevonden werd niet zo ver van het plaats van delict.

'Kinderrijke buurt'

Buurtbewoner en Nos-journalist Henrik-Willem Hofs zag de daders met automatische wapens op de man schieten. VVD-politicus Vincent Karremans zei tegen lokale media dat er een stuk of vijftien keer werd geschoten op zo’n 30 meter van zijn voordeur. ‘Het was echt bizar. Je denkt even aan vuurwerk want het waren echt harde knallen. Het leek wel een automatisch geweer want er werd een halve minuut lang geschoten.’

‘Wat bizar dat dit gebeurt in een kinderrijke buurt. Ik ben even naar buiten gegaan en zag iemand levenloos op straat liggen.’

Op Facebook is een filmpje geplaatst waarop het moment van de schietpartij te horen zou zijn. Helemaal in het begin klinken er meerdere schoten, al is het voorval zelf niet te zien.

Bizar filmpje. Vanavond Rdam Noord

Iemand doet een fitchallenge en aan t begin hoor je de salvo’s van automatische geweren. https://t.co/MIoUX7v7hO — Henrik-Willem Hofs (@HWHofs) May 10, 2020