Zeker 48 strijders zijn zondag omgekomen in de buurt van het Syrische Idlib, bij geweld tussen troepen van het regime en jihadisten. Het is de zwaarste dodentol sinds er begin maart een wapenstilstand werd afgekondigd in deze regio.

Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Groot-Brittannië info verzamelt over het Syrisch conflict.

De afgelopen weken waren er al regelmatig sporadische gevechten in de provincie Idlib of de naburige regio’s. Die streek is het laatste bolwerk van rebellen en jihadisten in Syrië.

Bij de gevechten van zondag kwamen in Hama, een provincie ten zuiden van Idlib, 35 troepen van het regeringsleger of geallieerde milities om, en 13 strijders van jihadistische groepen. Volgens de directeur van het Observatorium, Rami Abdel Rahmane, wordt er ook zondagavond nog gevochten.

De wapenstilstand werd onderhandeld door Moskou en Ankara, na een maandenlang en bloederig offensief door het regeringsleger, met steun van de Russische luchtmacht. Volgens de VN werden bijna 1 miljoen mensen door dat offensief op de vlucht gejaagd. Door de relatieve kalmte van de twee afgelopen maanden zijn zowat 120.000 mensen intussen teruggekeerd naar hun huis, schat de VN.