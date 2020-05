Het was nog een heel weekend nagelbijten, maar uiteindelijk gaf het BAS ook KV Oostende positief nieuws. De proflicentie voor volgend seizoen is binnen. Na maanden zwoegen om de overname door Pacific Media Group te regelen, is KVO met alles in orde. De zestien eersteklassers hebben nu allemaal een licentie. Nu nog een Competitieformule. Bij Oostende kan men nu beginnen te bouwen aan een nieuwe ploeg. Er zijn maar liefst 18 spelers einde contract.