Britten mogen weer beperkt buitenkomen

De lockdown in Groot-Brittannië blijft voorlopig van kracht, al wordt die iets minder strikt. De nadruk verschuift van ‘blijf thuis’ naar ‘blijf alert’. Dat zegt premier Boris Johnson zondagavond in een toespraak. Britten die veilig weer aan het werk kunnen, worden aangemoedigd om dat te doen. Vanaf woensdag mogen mensen ook weer zonder reden het huis verlaten.

Johnson richtte zich in een tv-toespraak rechtstreeks tot de burgers. Hij prees de Britten voor het naleven van de maatregelen, waardoor de besmettingsgraad in het land is teruggelopen. ‘Maar het zou waanzin zijn, als er een tweede piek zou komen’, waarschuwde hij. Hij zou dan ook niet aarzelen ‘om aan de rem te trekken’ mocht de epidemie weer aan kracht winnen.

Volgens de premier is het nu wel het moment om niet alleen het virus aan te pakken, maar ook om de maatschappij weer op gang te brengen. Het ‘corona-alarm’ in het land kan een trapje lager. Mensen die niet van thuis uit kunnen werken, maar wel veilig aan de slag kunnen, worden gevraagd weer aan het werk te gaan, mits het houden van de nodige afstand. Hij noemde daarbij de bouwsector als voorbeeld.

Mensen worden wel gevraagd om bij het pendelen het openbaar vervoer zo min mogelijk te gebruiken, omdat de capaciteit beperkt is. Hij vraagt de Britten dus met de auto te gaan werken, ‘of nog beter: te voet of met de fiets’.

Naar het park

Vanaf woensdag komt er ook een kleine uitbreiding op sociaal vlak. Mensen mogen weer naar buiten gaan wanneer ze willen. Iedereen mag met huisgenoten weer vrij naar het park gaan, of gaan sporten.

Voor een verdere afzwakking van de maatregelen is het zeker wachten tot juni. De precieze datum hangt af van de afname van zowel de besmettingsgraad als de bezetting in de ziekenhuizen. De volgende stap zou volgens Johnson bestaan uit het gedeeltelijk heropenen van de lagere scholen, in eerste instantie voor de leerlingen van het eerste en het laatste jaar. Ook winkels kunnen dan heropenen.

Pas in juli zou een deel van de horeca weer klanten kunnen verwelkomen. Ook dat hangt uiteraard af van het verdere verloop van de epidemie.

Quarantaine

De premier kondigde ook aan dat wie met het vliegtuig naar Groot-Brittannië reist, eerst twee weken in quarantaine moet. Wanneer die maatregel ingaat, en hoelang die geldt, zei hij niet. Mogelijk geeft hij daarover morgen meer details, wanneer hij in het parlement gaat spreken.