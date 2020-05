Wolvin Noëlla heeft welpjes op de wereld gezet

Wolvin Noëlla heeft geworpen. Om hoeveel welpen het gaat, is nog niet bekend.

Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigd aan TV Limburg. Eind april raakte al bekend dat wolvin Noëlla en wolf August welpen verwachtten.

Demir wil extra controles zodat de jonge wolven in een rustige omgeving kunnen opgroeien. In mei vorig jaar verdween verdween wolvin Naya plots van de radar, vlak nadat ze welpen had geworpen. Alles wijst op een liquidatie, maar op bevestiging is het nog steeds wachten.

Om te vermijden dat wolvin Noëlla en haar jongen hetzelfde lot wacht als Naya, bakende Demir (N-VA) in Limburg een rustgebied af, bestaande uit militaire domeinen en uitgestrekte natuurge­bieden, waarin controles uitgevoerd worden om te voorkomen dat ­jagers er het vuur openen op wolven.