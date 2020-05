'We gaan misschien nog heel lang moeten wachten om de Premier League te herstarten'

Foto: Action Images via Reuters

Steve Parish, de voorzitter van Crystal Palace, heeft in een interview aan de BBC zijn pessimisme geuit voor een snelle herstart van de Premier League. 'Ik denk dat we misschien nog wel heel lang gaan moeten wachten', zei de voorzitter van het team van Rode Duivel Christian Benteke. De Premier League zou in juni willen herbeginnen. Momenteel ligt de Engelse competitie twee maanden stil door de coronacrisis.

Maandag komen de clubs in de Premier League samen om te vergaderen over de datum van herstart. In Duitsland beginnen de hoogste twee divisies volgende week zaterdag opnieuw.

'Duitsland kan als voorbeeld dienen voor ons', begon Parish. 'Maar we zien toch al snel de moeilijkheden binnen hun systeem.' De voorzitter van de Eagles doelde op de twee positieve testen bij tweedeklasser Dynamo Dresden. De spelers moeten daardoor eerst twee weken in quarantaine en hun wedstrijden in die periode worden uitgesteld. 'Zulke obstakels kunnen onoverkomelijk zijn', vervolgde Parish. 'We riskeren een heel lange tijd niet te kunnen spelen en dat kan een weerslag hebben op de club.'

Crystal Palace stond bij het stopzetten van de Premier League twee maanden geleden elfde. Parish vond dat de resultaten op het veld voor een eindrangschikking dienden te zorgen, ook als de omstandigheden niet ideaal zijn. 'De prestaties op het veld tellen. We zouden graag onze thuiswedstrijden in eigen huis afwerken, maar die beslissing ligt momenteel niet bij ons maar bij de autoriteiten. Zij zullen beslissen en daarbij hoeven wij als voetbalsport geen voorkeurspositie. In deze crisis zijn andere zaken belangrijker.'

In Groot-Brittannië overleden intussen meer dan 30.000 personen aan het coronavirus.