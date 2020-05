Goffin verdedigt keuze voor mondmaskerleverancier: ‘Fabriek is bezocht’

De regering heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen bij de aankoop van de stoffen mondmaskers die aan de bevolking beloofd zijn. Dat zegt minister van Defensie Philippe Goffin. Belgische diplomaten in Vietnam en Hongkong hebben volgens hem de fabrieken bezocht waar de mondmaskers gefabriceerd worden.

Dat zei de minister in de zondagse actualiteitsprogramma’s op RTBF en RTL-TVi. Eind april beloofde de regering, in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen, aan elke Belg een kwaliteitsvol stoffen masker. Defensie kreeg toen de taak hiervoor een overheidsopdracht uit te schrijven. Daarop kwam een dertigtal antwoorden, zowel van Belgische als buitenlandse bedrijven.

De opdracht ging uiteindelijk naar twee bedrijven: het Gentse Tweeds & Cottons en Avrox, uit het Groothertogdom Luxemburg. Die laatste naam is in de textielsector onbekend. De Belgische Modefederatie Creamoda maakt zich zorgen over de keuze voor Avrox, en noemt het een ‘postbusbedrijf’. Volgens online informatie is het bedrijf gespecialiseerd in logistiek, maar een website of telefoonnummer is niet te vinden.

‘Het is niet abnormaal dat een Luxemburgs bedrijf een offerte indient’, aldus Goffin op RTL-TVi. De fabrikanten moeten kwalitatieve maskers leveren en een grote hoeveelheid op korte tijd kunnen leveren. Deadline voor de levering is 24 mei. In totaal gaat het om 18 miljoen maskers.

‘De meeste firma’s die een offerte indienden, stelden fabrieken in het buitenland voor, behalve voor veel te beperkte hoeveelheden’, zei Goffin.

De contracten werden dinsdag gesloten. Er zijn stalen onderweg die zeer binnenkort moeten aankomen. Voor de definitieve fabricatie gebeurt nog een test, en de betaling zal pas gebeuren na de ontvangst en de controle van de bestelling. ‘Ik heb erover gewaakt dat onze vertegenwoordigers ter plaatse de fabrieken gingen bezoeken, en er worden daar wel degelijk mondmaskers gemaakt’, zei Goffin nog.

Eerder riep onder meer N-VA-Kamerlid Michael Freilich op om de aankoopprocedure stop te zetten, omdat hij meent dat de maskers te laat zullen aankomen.