Deze landen versoepelen maandag de maatregelen tegen het coronavirus

Veel Europese landen trekken vanaf maandag beperkingen in die waren ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Landen en soms deelstaten, provincies of gemeenten hebben een verschillend beleid en daarom vormt de versoepeling in Europa een lappendeken van instructies.

In België mag door de afbouw van de coronamaatregelen elk huishouden, dat zijn de personen die onder hetzelfde dak wonen, al sinds zondag tot vier bezoekers ontvangen. Je moet dan wel steeds met dezelfde vier mensen afspreken. Vanaf maandag mogen, onder voorwaarden, ook de winkels weer de deuren openen.

In Nederland heropenen onder meer lagere scholen, kapperszaken en bibliotheken hun deuren.

In Duitsland bepalen de deelstaten het liefst zelf het coronabeleid, te meer omdat ze de regering in Berlijn veel te aarzelend vinden bij de afbraak van de lockdown. In de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen (NRW) en Nedersaksen gaat de eerder ingezette versoepeling in snel tempo verder. Maandag gaan bijvoorbeeld alle winkels, groot en klein, weer open.

Ook cafés, restaurants en de ‘Biergärten’ heropenen, maar kleine kroegen, clubs en discotheken blijven er over het algemeen nog dicht. In NRW normaliseert het onderwijs verder en wordt verblijf in vakantiecentra en op campings toegestaan. Nedersaksen opent ook de deuren van vakantiecentra. Op 21 mei moeten toeristen in NRW weer in hotels kunnen overnachten, in Nedersaksen is dat op 25 mei.

Frankrijk heft de strenge bepaling op dat mensen niet zonder een op schrift gestelde, dringende reden de deur uit mogen. Dat hoeft alleen nog voor reizen verder dan 100 kilometer van de voordeur. Sporten en wandelen mag weer zonder beperking in tijd of plaats.

Maar in het noorden en noordoosten van het land, inclusief Parijs, blijven meer beperkingen van kracht en gaan bijvoorbeeld parken nog niet open. De meeste ondernemingen inclusief winkels kunnen weer open, maar cafés en restaurants nog niet.

In de helft van de provincies in Spanje vindt de regering de tijd rijp voor versoepeling. De regio’s rond Madrid, Barcelona en Valencia, een deel van het noordwesten en de Costa del Sol vallen daar echter niet onder. In de provincies die versoepelen mogen weer bijeenkomsten van tien mensen plaatsvinden en gaan terrassen opnieuw open, net als sportcentra, musea en de meeste ondernemingen.

De regering van Groot-Brittannië begint maandag met de uitvoering van een lange-termijn-plan voor de geleidelijke versoepeling om de economie weer los te trekken. Veel ondernemingen zoals in de horeca gaan echter volgens Britse media in dit plan nog lang niet open.

Andere landen met minder restricties vanaf maandag zijn Denemarken, Estland, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Servië, Slovenië, Tsjechië, Noorwegen en Zwitserland.