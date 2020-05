Lyon krabbelt terug: nog geen datum voor return tegen Juventus

Olympique Lyon heeft zondag op de eigen website ontkend dat er al een definitieve datum is gevonden voor de return tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League. Voorzitter Jean-Michel Aulas van de Franse club onthulde zaterdag in een interview op RTL France dat het duel in Turijn op 7 augustus zou plaatsvinden, achter gesloten deuren. Hij heeft echter volgens de directie voor zijn beurt gesproken.

“De datum voor onze wedstrijd in Italië staat nog niet vast, in tegenstelling tot eerder is aangegeven”, meldt de club van Rode Duivel Jason Denayer. “Dat duel is onderdeel van de gehele planning voor de knock-outwedstrijden in de Champions League. De UEFA zal op korte termijn het schema bekendmaken.”

Lyon won op 26 februari de thuiswedstrijd tegen Juventus met 1-0, dankzij een doelpunt van middenvelder Lucas Tousart (31e). De return drie weken later werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.