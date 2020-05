Na versoepeling verstrengt Seoul corona-maatregelen weer

In Seoul, Zuid-Korea, gaan alle cafés, karaokebars en discotheken dicht. Op één dag zijn 34 nieuwe coronapatiënten opgedoken, dat is de grootste stijging in een maand tijd.

De Zuid-Koreaanse president Moon-Jae waarschuwt voor een mogelijke tweede golf van besmettingen. ‘Het is niet voorbij tot het voorbij is’, met die woorden sprak hij zijn natie toe. Hij heeft het over ‘een verlengde oorlog’ tegen Covid-19.

De waarschuwing komt er nadat er onverwacht 34 nieuwe besmettingen op één dag bijkwamen. Zuid-Korea leek het virus nochtans vrij goed onder controle te hebben. De voorbije weken waren er dagelijks ongeveer 10 nieuwe besmettingen en de afgelopen 10 dagen liep dat aantal terug tot nul of een paar. De nieuwste patiënten blijken te zijn besmet nadat een jonge man in Itaewon, een wijk die bekendstaat om haar nachtleven, drie nachtclubs had bezocht. Al 54 besmettingen konden aan de twintiger worden gelinkt. De overheid probeert nu de andere mensen op te sporen die in dezelfde drie clubs waren. Naar schatting kunnen tussen 6000 en 7000 mensen blootgesteld zijn aan het virus in de clubs tussen 29 april en 6 mei. Iedereen die er was moet 14 dagen in isolatie en zich laten testen op Covid-19.

Kater na versoepeling

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hadden net de maatregelen wat versoepeld en worden nu meteen geconfronteerd met een stijging van het aantal zieken. Vanaf 13 mei zouden de scholen in Seoul in fases opnieuw de deuren openen. Minister van Volksgezondheid Park Neung-hoo zegt dat die plannen mogelijk niet doorgaan.

Begin maart had Zuid-Korea, na China, nog het hoogst aantal coronapatiënten. Maar zonder lockdown wist het land het virus in te dijken. Zuid-Korea test heel breed op het virus en zit zijn bewoners nauw op de huid met camera’s en apps om dragers van het virus te identificeren en mensen die met hen in contact kwamen, te waarschuwen. De dodentol blijft (voorlopig) op 256.

De plotse opflakkering van het virus voedt de angst dat er opnieuw een uitbraak kan ontstaan zoals die in februari. Nadat leden van een sekte de opgelegde maatregelen weigerden te volgen, raakten daardoor toen zeker 4000 mensen (rechtstreeks of onrechtstreeks) besmet.