In Wuhan is een nieuwe besmetting met het coronavirus opgedoken.

De Chinese stad Wuhan is wereldberucht geworden sinds eind vorig jaar de corona-pandemie daar hoogstwaarschijnlijk startte. Wuhan ging daarna in strenge lockdown, inwoners werden gecontroleerd en gevolgd. Een maand lang werd geen enkele nieuwe besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Eind vorige maand mochten de laatste coronapatiënten in Wuhan het ziekenhuis verlaten. Maar sinds vandaag is de miljoenenstad dus niet langer virusvrij.