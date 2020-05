Brighton van Leandro Trossard heeft al voor derde keer speler die positief test op corona

Maandag vergaderen de twintig clubs in de Premier League over hoe het verder moet met de Engelse competitie. In een interview met Daily Mail waarschuwt de vicevoorzitter van Brighton & Hove Albion, de club van Leandro Trossard, ervoor geen overhaaste knopen door te hakken. Volgens hem staan er levens op het spel.

In Engeland ligt het plan op tafel om vanaf 12 juni de competitie te hervatten, achter gesloten deuren en mogelijk op een beperkt aantal locaties. Op 8 augustus zou het seizoen eindigen met de finale van de FA Cup. Paul Barber, bestuurder van Brighton, wijst op het gevaar van een te snelle herneming van het voetbal. Hij betwijfelt of er in voldoende veilige omstandigheden kan worden gespeeld.

“We moeten ervoor oppassen dat we geen valse start nemen. Als we dat doen, kunnen we levens ruïneren. Dit kan levens kosten en dat kunnen we ons niet veroorloven”, zegt hij. De voorbije week stierven in Groot-Brittannië bijna 500 mensen aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus.

Overigens testte afgelopen zaterdag, al voor de derde keer, een speler van Brighton positief bij een controle op corona. “Ondanks alle voorzorgen die wij de voorbije weken namen en de spelers geen echt specifieke trainingen afwerkten, testte er jammer genoeg weer iemand positief”, bevestigde Barber aan Sky Sports.

De speler, wiens identiteit niet bekend is, moet zich nu twee weken afzonderen om niemand anders te besmetten.

Enkele Premier Leagueclubs, waaronder bodemploegen Brighton, Watford en Aston Villa, lieten inmiddels al weten zich te verzetten tegen het spelen op neutraal terrein. Zij vinden het niet eerlijk dat het thuisvoordeel dan wegvalt. Toch wordt verwacht dat die beslissing zal worden bevestigd.

Volgens Daily Mail kijkt men in Engeland ook gespannen uit naar de hervatting van de Duitse competitie. Vanaf volgend weekend rolt de bal opnieuw in de eerste en tweede Bundesliga. Over het Kanaal hoopt men daaruit lessen te trekken. Er moeten in Engeland nog negen speeldagen worden afgewerkt.