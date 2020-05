Maggie De Block zelf in de knoop met regels rond sociaal contact: ‘Dan zal ik maar samen met dochter bij moeder gaan’

Dat de regels over sociaal contact met maximaal vier personen niet makkelijk toe te passen en te interpreteren vallen, is zondag nog maar eens duidelijk geworden. Minister Maggie De Block zelf zondigt tegen de regels die in het ministerieel besluit staan en waaraan alle Belgen zich moeten houden. Al interpreteert zij die regels anders. En waarschuwt viroloog Marc Van Ranst om alles niet te letterlijk te nemen.