Grootste risico zit in eigen bubbel

Binnenskamers lopen we meer risico dan in de winkels of op openbare plaatsen. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Niet de vreemde man of vrouw, maar net onze familie en vrienden zijn de echte risicocontacten.’

Vanaf morgen gaan de winkels weer open, wat bij sommige mensen zorgen oproept. Ze zijn bang besmet te worden door die andere klant die in het winkelrek naast hen zit te snuisteren of die voor hen aan de kassa staat. Viroloog Steven Van Gucht suste de gemoederen in de Zevende Dag: ‘Winkels kunnen goed georganiseerd worden: door het dragen van maskers, door afstand te houden, met voorzieningen om het personeel te beschermen, enzovoort.’

Hij maakt zich niet zozeer zorgen over mensen die samenkomen in winkels of op openbare plaatsen. Waar hij zijn hart voor vasthoudt, zijn onze privécontacten, nu alle huishoudens vier personen mogen ontvangen. ‘Instinctief voelen we schrik bij een vreemde, bijvoorbeeld iemand die we zien in het warenhuis en die te dicht komt. Je denkt al snel: die gaat mij besmetten. Maar dat zijn meestal niet de risicocontacten. Het grootste risico zit bij onze familie en vrienden, de mensen die we kennen, met wie we veel familiairder omspringen. Bij mensen die we vertrouwen, worden we automatisch een beetje intiemer.’

Kopke erbij houden

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) benadrukt dat we binnenshuis nog steeds afstand moeten houden. En dat de nieuw gevormde bubbels intact moeten blijven (dus geen extra contact maken met andere bubbels). De Block: ‘Elk contact kan gevolgen hebben voor uzelf en voor de mensen die u graag ziet. We moeten er ons kopke bijhouden.’

De Blocks bekendste adagium (Blijf in uw kot.) is niet langer als dusdanig van toepassing. Steven Van Gucht paste het aan de nieuwe situatie aan: ‘Blijf in uw kot bij de minste symptomen of na contact met iemand met symptomen.’

Vrijdag gaf Van Gucht meer uitleg bij de nieuwe bezoekregel.