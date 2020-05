Corona of niet, de militaire parade voor Victory Day in Wit-Rusland ging zaterdag gewoon door. Volgens president Aleksandr Loekasjenko is er geen vuiltje aan de lucht en hij dacht er geen seconde aan om de parade te annuleren. Toch zijn er meer dan 20.000 bevestigde gevallen van covid-19 en zijn al 131 mensen omgekomen in het land.