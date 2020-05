75 nieuwe coronadoden, 83 nieuwe ziekenhuisopnames

Ons land heeft twee kapen genomen in de strijd tegen corona. De voorbije 24 uur zijn 83 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is dus opnieuw ruim onder de 100. Bovendien liggen voor het eerst sinds eind maart minder dan 500 mensen met een coronabesmetting op intensieve zorg, meldt Sciensano in zijn dagelijkse update van de coronacijfers voor België.

Met 83 nieuwe ziekenhuisopnames, en 75 doden de voorbije 24 uur zet de dalende trend van de cijfers zich voort.

Er liggen nog 476 patiënten op intensieve zorg (dat zijn er 26 minder dan de vorige dag). Voor het eerst sinds eind maart is dat aantal gedaald onder de drempel van 500. Een belangrijke kaap, benadrukte viroloog Steven Van Gucht vandaag in de Zevende Dag. 'Het aantal mensen op intensive care is de belangrijkste parameter in deze strijd.'

Er zijn de voorbije dag 485 nieuwe bevestigde gevallen van Covid-19 geregistreerd. 161 van hen komen uit een woonzorgcentrum. De 75 doden die er vielen door corona bestaan voor ongeveer de helft uit bewoners van woonzorgcentra.

Er zijn 231 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn tussen 15 maart en 9 mei 16.219 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 13.642 patiënten mochten al het ziekenhuis verlaten. In het ziekenhuis liggen momenteel nog 2.222 patiënten.

Het is van eind maart geleden dat dergelijke lage cijfers werden gemeld. Al speelt hier mogelijk wel een weekendeffect. Vaak komen de cijfers moeilijker door in het weekend.

In totaal zijn sinds de uitbraak van het virus in ons land al 53.081 bevestigde besmettingen vastgesteld. 29.568 (56%) van hen komen uit Vlaanderen, 17.051 (32%) uit Wallonië en 5.424 (10%) uit Brussel. (Van 1038 patiënten was de woonplaats niet bekend bij Sciensano.)

Van Gucht liet in de Zevende Dag ook nog optekenen dat hij hoopt dat de overheid lessen trekt uit deze crisis. 'Er is nood aan veel meer investeringen in preventie. Dat wordt altijd zo stiefmoederlijk behandeld. Ik kan daarvan getuigen, ik zit er al 20 jaar in. Budgetten worden elk jaar teruggeschroefd. Wat wij doen, is niet zichtbaar. Wij verhinderen dat mensen ziek worden, mensen beseffen het niet dat wij daar achter de coulissen continu aan werken.'