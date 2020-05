Club Brugge vraagt stemming om komend seizoen met 18 clubs af te werken

Club Brugge heeft Pro League-voorzitter Peter Croonen gevraagd op de Algemene Vergadering van volgende week vrijdag een stemming te houden om komend seizoen met achttien clubs af te werken. Waasland-Beveren, de rode lantaarn van het huidige seizoen, en Beerschot en OH Leuven, de twee clubs die nog kans maakten op promotie, zouden op die manier allemaal in 1A mogen uitkomen. In dat scenario zouden er geen play-offs gespeeld worden.

Een seizoen met achttien clubs zou de oplossing kunnen zijn voor het niet afwerken van de laatste speeldag in de reguliere competitie en de promotiefinale van 1B. Daardoor was immers niet duidelijk welke ploeg als degradant moest worden aangewezen en wie zou moeten promoveren. Rode lantaarn Waasland-Beveren liet inmiddels al verstaan zich te zullen verzetten tegen een degradatie zonder dat de competitie volledig is afgewerkt.

Een competitie met achttien zou komaf maken met die problemen doordat op die manier geen enkele ploeg de pineut zou zijn van de stopzetting van het voetbal. Die zou wel afgewerkt worden zonder play-offs. Daardoor zou het seizoen 2020/2021 zes speeldagen minder tellen dan een competitieformat met zestien teams én play-offs. Dat ziet Club Brugge als een voordeel omdat nog niet duidelijk is wanneer de eerste speeldag zou kunnen plaatsvinden, en of het nieuwe seizoen nog eens stilgelegd zou moeten worden door een eventuele heropflakkering van het coronavirus.

Daarnaast wil Club Brugge ook een stemming om het klassement zoals het er nu uitziet, te beschouwen als de eindstand. Als de idee van een competitie met achttien teams aangenomen wordt, zou dat geen rol meer mogen spelen voor de degradatiestrijd. Antwerp van zijn kant zou nog een ticket voor de groepsfase van de Europa League kunnen verdienen indien het de bekerfinale wint, op voorwaarde dat die in augustus gespeeld kan worden.

Als die laatste stemming positief uitdraait, is Club Brugge meteen ook officieel kampioen. Door meteen ook voor te stellen volgend seizoen met 18 te spelen, houdt het rode lantaarn Waasland-Beveren voor dat het bij een aanvaarding van de eindstand niet zou hoeven degraderen. Daarnaast zou blauw-zwart zo ook eindelijk - minstens voor even - zijn zin krijgen als het op competitieformat aankomt. “We zijn al jaren voorstander van een reguliere competitie zonder play-offs”, zei manager Vincent Mannaert enkele weken geleden nog in onze krant.

Elk lid van de Pro League beschikt over de bevoegdheid per schrijven bepaalde punten aan de agenda toe te voegen. Het staat dus vast dat de Algemene Vergadering vrijdag, wanneer ook de stemming over een competitiestop in 1A en 1B plaatsvindt, ook zal debatteren over de voorstellen van Club Brugge. Om het daarover tot een stemming te laten komen, volstaat een eenvoudige meerderheid van 50 procent. Voor een competitieformat met 18 ploegen is vervolgens een ruime meerderheid van 80 procent nodig.