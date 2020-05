IJsland wint virtueel Eurovisiesongfestival, België eindigt vijfde

Met 434 punten kroont IJsland zich tot winnaar van Eurostream 2020, de virtuele vervanger van het Eurovisiesongfestival.

Think about things van Daði og Gagnamagnið werd door het publiek en de professionele jury benoemd tot winnaar van Eurostream. Opvolger Litouwen scoorde 303 punten, Rusland 287. Release me van Hooverphonic, de Belgische inzending, landde als vijfde met 278 punten.

We have a WINNER! Iceland has won #Eurostream2020! ???? pic.twitter.com/3QoQMA6EZv — Eurostream 2020 (@eurostream2020) May 9, 2020

De finale gisteravond duurde twee uur en toonde fragmenten van de 26 liedjes die zich plaatsten in de twee halve finales, die eveneens online werden uitgezonden. De twee Belgische vakjuryleden waren André Vermeulen, journalist en voormalig Eurovisie-commentator, en Sam Jaspers, Ultratop-directeur en reeds jurylid in de editie van 2010.

Normaal gezien ging het festival volgende week door in Rotterdam. De halve finale stond gepland op dinsdag 12 mei. Door de coronapandemie kon dat massa-evenement niet plaatsvinden. Fanclubs en websites over het Eurovisiesongfestival werkten samen om een online versie van het muziekfestival op te zetten.