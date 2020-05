Bijna 80.000 doden, maar in de VS gaan de kooivechters wel weer tekeer achter gesloten deuren

Met bijna 80.000 doden zijn de Verenigde Staten zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus, maar de Amerikanen konden zaterdagavond wel al weer live-sport kijken. Zonder publiek op de tribunes kwamen de kooivechters van de UFC in actie in Jacksonville, Florida.

De 31-jarige Amerikaan Justin Gaethje won het hoofdgevecht van de avond tegen zijn landgenoot Tony Ferguson en mag het als interim-kampioen bij de lichtgewichten nu gaan opnemen tegen Khabib Noermagomedov.

“In deze sport, en zeker in deze gewichtsklasse, zullen er altijd hongerige leeuwen in je nek hijgen”, schreef de Rus op Twitter bij een foto van zichzelf, met Gaethje op de achtergrond. “Sommigen komen en sommigen gaan. Maar ik zal niet neergaan voordat de klap komt. We blijven vechten.”

Noermagomedov was de UFC-kampioen bij de lichtgewichten, maar vanwege het coronavirus kon de kooivechter uit Dagestan niet naar de VS reizen.