Oud-schepen die herstelde van covid-19 hield illegaal barbecuefeest

Een interventieploeg van de lokale politie van Sint-Truiden heeft zaterdagavond rond 20.30 uur een barbecuefeestje stilgelegd bij de pluskinderen van oud-schepen Pascal Vossius (Open VLD). Dat meldt Het Laatste Nieuws. De politie is een onderzoek gestart.

Pascal Vossius, die in april nog werd opgenomen voor covid-19 in het Sint-Trudo Ziekenhuis, was ook aanwezig op het feestje. Op de oprit stond ook de wagen van Goedele Liekens geparkeerd, maar zij was zelf niet aanwezig op het feestje. Haar schoonzoon had namelijk haar auto gebruikt om naar de barbecue te gaan.

‘Een gezellige barbecue’

Ook het Truiense OCMW-raadslid Jonas Schroyen (Open VLD) was aanwezig. ‘Ik ben toegekomen toen er nog maar vijf personen aanwezig waren, ik had inderdaad moeten reageren en de barbecue moeten verlaten. Ik benadruk echter dat het geen lockdownparty was. We spreken van een gezellige barbecue, rond 20 uur met de familie en enkele vrienden die de dochters organiseerden voor Moederdag’, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

De burgemeester van Sint Truiden, Veerde Heeren (CD&V) is alvast niet te spreken over de barbecue: ‘Ik ben gechoqueerd. Onbegrijpelijk. In ieder geval is er door de lokale politie een onderzoek gestart.’ Sint-Truiden werd heel zwaar getroffen door covid-19.