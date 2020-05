Noodnummer 1722 voor slecht weer geactiveerd, stevige buien verwacht

Het wordt wisselend tot vaak zwaarbewolkt met buien deze zondag. Vooral in het centrum en zuidoosten van het land zijn er stevige regen- en onweersbuien mogelijk met lokaal heel veel neerslag op korte tijd. De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722.

In het noordwesten zijn de buien eerder plaatselijk en is het vaak droog. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en 22 graden in het oosten van het land. De wind is eerst zwak uit veranderlijke richtingen. In de loop van de namiddag wordt de wind stilaan matig en aan zee krachtig uit noordnoordoost. Aan zee zijn dan rukwinden mogelijk tot 60 à 70 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Het noodnummer 1722 is geactiveerd om storm- of waterschade te melden. Tijdens de periode van coronamaatregelen zal 1722 in een aantal regio’s doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer. Wie naar het nummer belt, moet eerst zijn of haar postcode ingeven.

‘s Avonds is het nog wisselend bewolkt met vooral in het zuidoosten nog onweerachtige buien. ‘s Nachts wordt het dan overwegend zwaarbewolkt met regen bij tussenpozen vanaf het noordwesten. Op het einde van de nacht kan de neerslag op de Ardense hoogten vallen overgaan in smeltende sneeuw. De minima schommelen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De wind wordt matig tot meestal vrij krachtig uit noordnoordoost in het binnenland met rukwinden tot rond 60 kilometer per uur. Aan zee is de noordnoordoostenwind krachtig tot zeer krachtig met rukwinden tot 75 of 80 kilometer per uur.

Maandagochtend is het nog zwaarbewolkt over het zuidoosten en het oosten van het land met tijdelijk wat lichte regen of op de hoogten kans op wat smeltende sneeuw. Daarna blijft het overal droog met opklaringen die zelfs breed kunnen zijn. Aan de kust verwacht het KMI meer wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 13 graden in het centrum. Er waait een zeer onaangename, vrij krachtige wind uit het noordnoordoosten met rukwinden van 60 tot 70 kilometer per uur. Aan zee is de wind meestal krachtig met nog wat hogere rukwinden dan in het binnenland.

Dinsdag en woensdag eerst opklaringen, later overdag meer wolken. We krijgen rustiger weer met maxima tot 13 graden.