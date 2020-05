Obama scherp voor Trumps aanpak van coronapandemie

Het beheer van de pandemie van het nieuwe coronavirus door Donald Trump is een ‘absoluut chaotische ramp’. Die onverholen kritiek op zijn voorganger gaf de voormalige Amerikaanse president Barack Obama tijdens een telefoongesprek met oud-medewerkers van zijn regering.

Tijdens dat gesprek, waarvan de audioweergave gelekt werd aan Yahoo News, stelt ex-president Obama zich ernstige vragen bij de aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie om alle aanklachten tegen voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen. Flynn, een belangrijke pion in het onderzoek van Robert Mueller over Russische inmenging bij de verkiezingen, gaf toe dat hij had gelogen tegen de FBI over zijn contacten met de Russische ambassadeur.

Obama hekelt het feit dat iemand die is aangeklaagd voor meineed plots vrijuit kan gaan. ‘We moeten ons stilaan zorgen maken dat ons begrip van rule of law (waarbij ook een overheid zich aan de wet moet houden, nvdr.) onder druk staat. En als je in die richting begint te evolueren, kan het plots heel snel gaan, zoals we ook gezien hebben op andere plaatsen.’

President Trump is altijd blijven volhouden dat Obama achter het FBI-onderzoek naar Russische inmenging zat. Vorige week zei Trump nog dat hij hoopte ‘dat veel mensen een hoge prijs zouden moeten betalen voor wat ze gedaan hebben’. ‘Het zijn oneerlijke, valse mensen. Echt uitschot.’

Het is niet de eerste keer dat Trump zijn voorganger onder vuur neemt. Maar waar de voormalige president zich meestal hult in een stilzwijgende afkeuring, spreekt hij zich steeds vaker uit tegen Trump. In het gesprek met zijn ex-medewerkers roept hij hen op om zich in de campagne te gooien van Joe Biden, de voormalige vicepresident die nu de Democratische uitdager wordt van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van november.

Volgens Obama gaat het bij die stembusgang niet alleen om de strijd tegen een individu of een politieke partij. De echte tegenstander worden de ‘tendenzen op lange termijn, waarin egoïsme, verdeeldheid en het bestempelen van anderen als “de vijand” een belangrijkere rol zijn gaan spelen in Amerikaanse levens’.

‘Die trend verklaart deels ook waarom de reactie op de wereldwijde coronacrisis zo pover was’, ging de ex-president verder. ‘Zelfs met de beste regering zou dit een drama geweest zijn, maar nu was het een absolute chaotische ramp omdat de egoïstische ingesteldheid zit ingebakken in onze overheid.’

Obama uitte eerder al kritiek aan het adres van Trump wegens zijn aanpak van de coronacrisis. Zo beschuldigde hij er de Republikeinse miljardair van waarschuwingen over de risico’s van de pandemie in de wind te hebben geslagen. Obama engageerde zich ook om de komende tijd zo veel mogelijk campagne te voeren voor Joe Biden.

Critici stellen dat Trump eerst de dreiging door covid-19 heeft geminimaliseerd, om daarna uit te blinken in het geven van tegenstrijdige en warrige boodschappen.