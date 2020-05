Van Ranst reageert op samenkomsten: 'Dit is niet hoopgevend, ik hoop dat dit uitzonderingen zijn'

Heel wat mensen hebben vandaag al afgesproken met familie of vrienden. Op veel plekken in het land was het dan ook te druk. De politie heeft verschillende overtreders geverbaliseerd omdat ze het samenscholingsverbod negeerden. Viroloog Marc Van Ranst is stellig: 'Dit is niet hoopgevend', reageert hij aan VTM Nieuws. 'Enkel de burgers kunnen vermijden dat die curve opnieuw de hoogte ingaat.'

'Zo’n situaties vallen te betreuren', zegt Van Ranst wanneer hij de beelden ziet van overvolle stadspleinen en groepjes mensen in het park. 'Al die andere mensen, die daar niet zitten, volgen de regels wel en dat is belangrijk. Maar ik kan de mensen die de afstandsregels niet respecteren toch aanraden eens goed na te denken. Ik hoop dat het uitzonderingen zijn, want dit is niet hoopgevend.'

Vermijden dat de curve van besmettingen opnieuw omhooggaat, kunnen we volgens de viroloog enkel vermijden door burgerzin. 'Het is onze verantwoordelijkheid, van alle burgers samen, om hier samen iets van te maken. We blinken niet uit in het vertrouwen van de overheid, maar als de overheid ons wel het vertrouwen geeft iets te doen met deze versoepeling, dan horen wij ons gezond verstand te gebruiken.'

Dat de versoepeling van de coronamaatregelen voor interpretatie vatbaar is, countert Van Ranst. 'Een bredere interpretatie kan niet. De regel blijft: zo weinig mogelijk mensen zien', zegt hij. 'Als we dat niet doen, is het zeker dat die curve terug omhooggaat.' Dat het moeilijk zal zijn om op Moederdag, voor velen de eerste dag dat ze hun ouders terugzien, niemand aan te raken en te knuffelen, begrijpt de viroloog. 'We weten dat het moeilijk is, maar laten we het toch maar niet doen. Het is ook niet omdat ze het zouden kunnen doen, dat veel mensen het ook effectief gaan doen. Kijk maar naar veel grootouders die zeggen "blijf nog maar even weg, laat maar zo dat bezoek".' En mensen die volk ontvangen thuis? 'De regels van afstand houden blijven respecteren en de bubbel zo klein mogelijk houden, dat is het belangrijkste.'

Of de winkeleigenaars maandag met een gerust gemoed hun winkels kunnen openen? 'De daling die we zien in de cijfers is goed. Dus ja, indien iedereen zich aan de regels houdt en het gezond verstand gebruikt. Wanneer iedereen tegelijk en uitgebreid gaat shoppen, dan loopt het mis. Hou je tot het hoogst noodzakelijke. We zullen moeten uitkijken naar zaterdag, wanneer mensen de tijd hebben om te winkelen. Dat is een soort testdag.'