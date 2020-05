Veel drukte in sommige Nederlandse winkelsteden

Het mooie weer heeft op veel plekken in Nederland mensen naar buiten gelokt. In enkele binnensteden liep, op de dag voor Moederdag, wel veel winkelend publiek en hield niet iedereen voldoende afstand.

Die toestroom van mensen zorgde soms voor bezorgdheid bij overheden en verbaasde en boze reacties op sociale media.

Zoals in Leeuwarden, waar de handhavingsdienst halverwege de middag iedereen opriep om weg te blijven van het centrum als het niet dringend nodig was. Ook in het centrum van Leiden was het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Een winkelstraat werd er afgesloten.

In de binnensteden van Eindhoven, Arnhem en Utrecht was het eveneens druk door enthousiast winkelend publiek. Op het Centraal Station in Amsterdam probeerden de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de politie te voorkomen dat er te veel mensen op de trein naar Zandvoort wilden stappen.

In bossen en andere natuurgebieden was het zaterdag halverwege de middag niet buitengewoon druk, volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer: ‘Het is druk, maar niet té druk. Ik krijg geen signalen dat er dingen misgaan. En het lijkt erop dat mensen zich aan de regels houden’. In de buurt van Breda werden de toegangswegen naar recreatiegebied De Galderse Meren afgesloten.

Staatsbosbeheer meldde veel fietsers, wandelaars en vissers, en ‘opvallend veel mensen die aan het picknicken waren’, vooral rond Almere en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ook bij Staatsbosbeheer bestaat de indruk dat de recreanten zich over het algemeen aan de vanwege het coronavirus geldende regels houden.