Dat Moeskroen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport alsnog een proflicentie heeft gekregen, doet flink wat stof opwaaien. Nu heeft zelfs de Belgische voetbalbond zich uitgesproken tegen de beslissing die Les Hurlus volgend seizoen gewoon weer in 1A kan doen uitkomen. De KBVB laat zelfs expliciet weten dat het verdere stappen overweegt. “Op basis van het dossier is de KBVB het principieel oneens met deze beslissing”, klinkt het in een communiqué.