‘We moeten tijd winnen tot vaccin er is’

De ziekenhuisopnames blijven dalen en de lockdown wordt langzaamaan versoepeld, maar we zullen nog maanden - misschien zelfs jaren - moeten leren leven met het nieuwe coronavirus, en de gevolgen op onze financiële, politieke en economische structuren. Dat leerden we uit ‘Het corona debat’, waarvoor VRT en VTM ministers en experten samenbracht.

Tweede golf is zeer waarschijnlijk

Acht op de tien ondervraagden die meewerkten aan de poll van Het corona debat vrezen een tweede besmettingsgolf. Niet onterecht, volgens viroloog Steven Van Gucht. ‘Het zal zeer moeilijk zijn om dit virus volledig kwijt te raken. We zien dat ook in China. Er is nog steeds een verspreiding door mensen met weinig symptomen', benadrukte de viroloog, die 'een klein beetje angst' voor het virus gezond noemt. 'Maar dat is hetzelfde met autorijden. Er is altijd een risico en het is goed om dat te beseffen.’

Ook professor Pierre Van Damme noemde een opflakkering van het virus in het najaar zeer waarschijnlijk. 'Bovendien gaan in het najaar nog andere virussen circuleren, zoals griep, met vergelijkbare symptomen. Het gaat heel moeilijk zijn om uit te maken over welk virus het gaat. Dus we zullen ons nu moeten voorbereiden om dat te kunnen monitoren', aldus Van Damme, die erop wees dat we vooral tijd moeten proberen te winnen tot het vaccin er is.

Zijn we klaar voor een tweede golf?

Als er een tweede golf komt, moet dan opnieuw het hele land in lockdown? Als de besmettingscluster snel genoeg wordt ontdekt, kan een regionale lockdown voldoende zijn, aldus virologe Erika Vlieghe. Collega Marc Van Ranst wees er alvast op dat we beter gewapend gaan zijn bij een eventueel tweede golf - al was het maar omdat we dan ervaring en instrumenten gaan hebben die we eerder nog niet hadden. Hij wees daarbij vooral op de contact tracers.

Professor Manu Malbrin sprak de vrees uit dat de huidige crisis niet lang genoeg geduurd heeft om een constante gedragsverandering teweeg te brengen bij burgers en zorgverleners. ‘We vragen veel flexibiliteit bij een eventueel nieuwe golf’, zei hij. Als deze crisis langer had geduurd, zouden mensen allicht beter begrijpen waarom al deze maatregelen zo belangrijk zijn.

Hoeveel antistoffen zijn genoeg?

Over de immuniteit bij wie covid-19 doorgemaakt heeft, is nog weinig duidelijkheid. ‘Mensen die heel zwaar ziek worden, maken veel antistoffen aan. Mensen zonder of met weinig symptomen veel minder, soms zelfs bijna geen. Maar die antistoffen mogen geen gevoel van valse veiligheid geven, want we weten nog niet wat dat wil zeggen. Er is nog veel onderzoek dat explorerend is om net te bekijken wat de immuniteit betekent voor mensen die het virus hebben gehad’, zei Van Damme.

Volgens Van Gucht betekent het feit dat iemand genezen is wel degelijk dat die wel een bescherming heeft tegen de erge vorm van de ziekte. ‘Het simpele feit dat iemand genezen verklaard is, betekent dat zijn afweersysteem het virus heeft kunnen verslaan. Mensen kunnen twee of drie keer besmet geraken maar dan met milde gevolgen. Die personen zullen dan beschermd worden tegen ergere vormen van ziekte. Maar het feit dat je het virus een keer overwonnen hebt, betekent dat er iets van immuniteit is.’

Vaccin komt er, maar hoe goed zal het zijn?

Er wordt in vele landen gezocht naar een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Dat er een vaccin zal komen, is dan ook zeker, volgens Van Ranst. Hij waarschuwde wel meteen dat een vaccin niet zaligmakend zal zijn. ‘Het griepvaccin is ook niet de Rolls-Royce van de vaccinologie, het biedt ook geen volledige garantie.’ En met dat griepvaccin hebben we meer ervaring dan met een nieuw vaccin tegen een nieuw virus. Voorts is er de vraag hoeveel vaccins we gaan kunnen aankopen, wie we wanneer gaan vaccineren? Er zullen prioriteiten moeten vastgelegd worden. En, zei Van Ranst, daarna komt allicht de discussie of het nieuwe vaccin wel veilig is.

Drukte in ziekenhuizen nog niet voorbij

Hoewel de covid-19-patiënten langzaamaan minder bedden innemen, wordt het ook de komende weken druk in de ziekenhuizen, waarschuwde gezondheidseconoom Lieven Annemans. Bijna tien procent van de ondervraagden voor Het corona debat heeft dringende medische hulp uitgesteld, bijna de helft van hen heeft algemene medische hulp uitgesteld. ‘Ook mensen met niet-covid-gerelateerde klachten bleven thuis, terwijl ook zi hun arts hadden moeten contacteren’, aldus Annemans.

Economie zal jaren moeten herstellen

N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt dat ons land de juiste keuzes zou maken voor een economische relance. Nu gaan we door een diep dal maar een economische heropleving volgend jaar zou betekenen dat we uiteindelijk maar één procent BBP zouden verliezen door deze crisis, zei hij. Intussen is de schuldgraad enorm gestegen, maar dat kan nu geen kwaad, voegde hij eraan toe. Volgens Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, kan het nog jaren duren voor onze economie opnieuw in evenwicht is.