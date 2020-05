Ook tijdens de coronacrisis proberen gemeentes en steden hun burgers op de hoogte te houden door online te communiceren. In het Nederlandse West Betuwe werd zo’n online gemeenteraad verstoord door een onbekende persoon die racistische uitlatingen scandeerde, en een hakenkruis en porno in beeld liet komen. ‘We zijn duidelijk gehackt’, klinkt het in een fragment van de vergadering dat op Twitter verscheen.

De gemeenteraadsleden van West Betuwe hadden er donderdag voor gezorgd dat de inwoners van de Nederlandse gemeente de vergadering via het platform Zoom hun mening konden geven. Maar dat liep al snel mis.

‘Ineens zag je op het scherm dat er een hakenkruis en een mannelijk geslacht werden getekend. In een andere sessie kwam porno tevoorschijn. Dat kan gewoon niet’, zo zegt lokale politica Petra van Kuilenburg tegen de Nederlandse regionale zender Omroep Gelderland.

Gemeenteraadslid en voorzitter van de online sessie Vic Bogerman legde de vergadering donderdagavond snel stil toen de onbekende opnieuw enkele keren onderbrak.

