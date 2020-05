Nog één dag genieten van mooi weer

Mooi weer met temperaturen tussen 17 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.

Vandaag is het eerst nog meestal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Echter is er kans op een bui in het uiterste zuiden van het land. In de loop van de dag komt er meer bewolking in het zuiden van het land en in de provincie Henegouwen en daar kunnen er zich enkele buien ontwikkelen. Een donderslag is niet uitgesloten. De temperaturen schommelen tussen 17 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.

Er staat een zwak windje, aan de kust een matige wind.

Morgen start veelal bewolkt met kans op enkele buien bezuiden Samber en Maas. In de loop van de dag kunnen overal (onweerachtige) buien ontstaan, vooral over Midden- en Hoog-België. Maxima van 16 graden aan zee tot 22 graden in de Kempen.

Maandagochtend is het nog zwaarbewolkt in het zuiden van het land met nog wat lichte regen of zelfs wat smeltende sneeuw op de hoogten. Geleidelijk wordt het overal droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Ook later tijdens de week verwacht het KMI droog weer.