België vangt 18 jongeren uit Griekse kampen op

Ons land gaat in op de vraag van de Griekse regering om jonge, niet-begeleide vluchtelingen op te nemen. Ze leven op dit moment in een uiterst precaire situatie, aldus het kabinet van ­minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

De Europese Commissie deed begin april al een oproep. Er was toen sprake van 1.600 jongeren in deze situatie. ‘We begrijpen heel goed wat Griekenland doormaakt en willen solidair zijn. Hiervoor doen we een extra inspanning, ondanks de coronacrisis en de verzadiging van ons opvangnetwerk. Maar dergelijke ad-hocoplossingen zijn niet duurzaam. We hebben nood aan een structurele oplossing op Europees niveau. Elke land moet bijdragen, als we de Europese solidariteit willen waarmaken’, zegt De Block. Ze wijst erop dat België proportioneel meer doet dan ­andere lidstaten.

In de Kamer werd eerder deze week een resolutie van Ecolo en Groen goedgekeurd om de regering tot actie aan te manen. ­Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) vergeleek de kampen toen met ‘overbevolkte vuilnisbelten met een tekort aan voeding, proper water en sanitair’. ‘Er zijn onlusten, branden en zelfs berichten over seksueel misbruik. Dat is geen plek voor kinderen zonder ouders.’ Hij maakte zich kwaad dat de regering niet sneller in ­actie kwam. ‘Hier moet je geen maanden over nadenken.’