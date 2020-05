Data bewijzen nu ook: we hebben ons netjes gedragen, maar verlangen naar vrijheid

Uit telecomdata die de Taskforce Data Against Corona de laatste maanden verzamelt, blijkt dat Belg de opgelegde quarantaine netjes heeft opgevolgd. Toch kriebelt het: we verplaatsen ons de jongste tijd weer vaker.

De Taskforce Data Against Corona, die onder het gezag van minister van Telecommunicatie Philippe De Backer opereert, monitorde de laatste maanden de data van telecomoperatoren om het verplaatsingsgedrag van de Belg na te gaan. Wat blijkt nu? We hebben ons over het algemeen keurig aan de opgelegde regels gehouden. Tussen begin en eind maart daalde het aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente met meer dan de helft. Waar we dagelijks nog gemiddeld 2,25 verplaatsingen deden, daalde dat tot 1,1 verplaatsing.

De knik is duidelijk te zien op 14 maart, toen de lockdown light in voege trad.

Ook de resultaten van de eerste coronaonderzoeken van de UAntwerpen bevestigen dat. Vooral in de eerste twee weken van de quarantaine gaf een overgrote meerderheid van de Belgen aan zijn of haar gedrag aan te passen. Ook thuiswerken nam sterk toe. Slechts 17 procent van de bevraagde bevolking werkte eind maart niet thuis.

Verplaatsingen naar andere gemeentes nemen toe

Maar na bijna twee maanden lijkt te Belg toch echt wel op zijn tandvlees te zitten en mag het voor velen wat minder. De data-analyses wijzen uit dat veel mensen nog altijd binnen hun eigen postcode blijven, maar dat het aantal verplaatsingen naar plekken buiten de gemeente toeneemt. Tussen begin en eind april steeg het aantal buitengemeentelijke verplaatsingen per Belg naar 1,29.

Volgens De Backer heeft de bevolking al gigantische inspanningen geleverd. ‘Ik wens hen daarvoor te bedanken’, klinkt het. ‘Nu de maatregelen stelselmatig versoepeld worden, zullen we een verdere stijging zien. We blijven daarom telecomdata goed monitoren samen met de evolutie van de pandemie, uiteraard zoals steeds met respect voor de privacy. Mensen moeten zich strikt aan de opgelegde maatregelen houden. Dat wordt essentieel de komende dagen.’

Hoe dan ook zullen de cijfers in stijgende lijn blijven gaan. Nadat deze week al heel wat B2B-bedrijven weer aan het werk gingen, en treinen en bussen ook hun normale dienstregeling hervatten, zullen vanaf zondag ook weer bezoeken beperkt tot vier personen toegelaten zijn. De politie kondigde deze week ook aan niet meer te controleren op essentiële verplaatsingen.

Maandag gaan ook heel wat winkels opnieuw open. De Backer laat weten dat in deze nieuwe fase van de pandemie de Taskforce haar analysetaken zal consolideren met die van andere experten en dataspecialisten. Op die manier zal de overheid sneller een mogelijke heropflakkering kunnen monitoren.