Hoe België kampioen werd in testen en waarom wij Belgen masochistische kommaneukers werden

Elke stap richting vrijheid is voorlopig en gevaarlijk. Het risico is meestal voor de anderen en de maatschappij. In tegenstelling tot de lusten, die zijn erg persoonlijk en voor onszelf. Natuurlijk spant dat. Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1. Het dilemma van de vier bezoekers

Sommige mensen vinden de regel van vier helemaal duidelijk. Zodra ze beginnen uit te leggen wie zij vanaf zondag in hun bubbel uitnodigen, wordt vooral duidelijk hoeveel Belgisch compromis de regering in elk huishouden toelaat.

2. Zeurderige zelfregulering

Zoveel gezeur stijgt op over die ‘onduidelijkheid’ dat het Michael Van Peel op de zenuwen werkt. Zijn wij een volk van masochistische kommaneukers geworden die zich graag wentelen in klagerige zelfregulering?

Foto: rr

3. De burger mag niets weten

Het was natuurlijk veel makkelijker discussiëren als we inzage kregen in de adviezen van de experts aan de Veiligheidsraad. De regering blijft weigeren. Ook Ive Marx maakt zich daar boos over. ‘Kim Jong-un wordt vaker in het openbaar gezien dan de rapporten die ons leven bepalen.’

4. Opvallende prestatie

In de ergste dagen van de coronacrisis heeft België nauwelijks getest. Dat was een kolossale vergissing. Nu beweert premier Wilmès dat we aan de Europese top staan. Klopt dat? Het antwoord verrast.

5. Verontrustende tendens zet zich nu sneller door

Advocaat Joris Van Cauter stelt op opinie een confronterende vraag. Meer dan de helft van de ruim 8.000 covid-doden viel in België in de woonzorgcentra. Een blinde kan zien dat er fouten zijn gemaakt of niet gehandeld is, schrijft hij. Met zoveel doden tot gevolg. Waarom is er nog geen gerechtelijk onderzoek gestart? Zegt dat niet alles over hoe wij naar oude mensen kijken?

6. Wie wordt de eerste?

Europa heeft ruim 7 miljard opgehaald om onderzoek naar een vaccin te betalen dat de hele mensheid toebehoort. Dat is belangrijk, omdat andere grootmachten en landen die graag grootmachten worden, de race naar een vaccin inzetten ten bate van hun eigen glorie en burgers.

7. De ‘goede’ dieren

Foto: rr

‘Winter’ heet de lama die misschien, mogelijk, een remedie kan opleveren voor covid-19. Wat heeft de Belgische farma toch met die lama’s en dromedarissen?

8. Welke Belgische modeketens overleven corona?

Het dreigende kapseizen van de Vlaamse modegroep FNG, eigenaar van formules als Brantano, CKS, Miss Etam, Claudia Sträter en Fred&Ginger, illustreert hoe zwak de Belgische modewinkels de crisis ingaan. Mogelijk redt de helft het niet.

9. Herbronning

Bij alle voornemens om het na corona echt anders te gaan aanpakken viel nog die zelfkritiek bij de musea op. Zoals het de laatste jaren crescendo ging, almaar meer volk, sneller, spectaculairder, oppervlakkiger, zo heeft het geen zin meer.

10. De twintigste eeuw van Boris Pahor

De Sloveense schrijver Boris Pahor overleefde de Spaanse griep in 1918 en de Duitse concentratiekampen in 1944-’45. Hij heeft het fascisme, he nazisme en het communisme bevochten. Vandaag roept hij, 106 jaar oud, blind maar lucide, het kapitalisme ter verantwoording. Luc Devoldere sprak met hem en kreeg, toen hij de telefoon neerlegde, het gevoel dat hij de twintigste eeuw neerlegde.

Fijn weekend, en blijf veilig in uw bubbels.