De economie herstart, nu wij nog. ‘Argwaan en angst voor corona zullen lang blijven’

De eerste stappen om terug te keren naar de normaliteit zijn gezet. Maar hoe normaal wordt het leven na de lockdown?

Ook al mogen de winkels vanaf vandaag weer voorzichtig de deuren openen en mogen we wat vrienden bezoeken, de impact van de coronacrisis zal nog lang voelbaar blijven. Volgens experts gaan we naar een maatschappij die conservatiever is dan ze voor de lockdown was. ‘De angst zit er diep in.’

